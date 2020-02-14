Подозреваемый проломил женщине череп кочергой

В Северной Осетии на загородном участке бывшего прокурора нашли тело его пропавшей в начале января сожительницы. В убийстве гражданской жены мужчина сознался. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело, сказано на сайте СК РФ по республике Северная Осетия – Алания. Подозреваемого задержали, передает ТАСС.

Женщина пропала 4 января. В полицию обратилась ее сестра, однако поиски оказались безуспешными, пишет телеграм-канал Baza. Тело убитой оперативники нашли 13 февраля на даче ее сожителя – бывшего сотрудника прокуратуры, сообщает "Регион online".

Внимание полиции привлек холм, который выбивался из общей картины. Когда подозреваемому стали задавать вопросы, он признался, что там похоронена его женщина. Об этом стало известно журналистам.

По показаниям мужчины, его сожительница погибла случайно, упав с лестницы. После осмотра тела специалисты обнаружили, что у погибшей проломлена голова. Тогда экс-прокурор сознался, что ударил женщину кочергой в ходе ссоры, передает сайт "Комсомольская правда". Однако некоторые жители региона верят в его невиновность. По их мнению, мужчину могли подставить, пишет "Регион online".