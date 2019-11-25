Младший сержант был признан вменяемым

Бывший военный-контрактник Виктор Бондаренко проведет в тюрьме 21 год. Такой приговор Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес за убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына.

В январе 2019 г. Бондаренко выпивал с любовницей в квартире своей матери в Краснодаре. Между парой возник конфликт на почве ревности. В итоге мужчина схватил молоток и несколько раз ударил сожительницу по голове, сообщает СК РФ.

Все это видел мальчик – сын погибшей женщины. Бондаренко и его забил молотком насмерть. Попытался ударить и свою мать, но ей удалось сбежать.

Позже Бондаренко признался в преступлении, хотя и заявил, что ничего не помнит. Экспертиза показала, что военнослужащий не является невменяемым, однако в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По совокупности преступлений Бондаренко приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей в пользу потерпевших.