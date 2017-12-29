Россию обложили американскими ракетами

Компания из США поставит смертоносное вооружение соседям нашей страны

Командование Военно-воздушных сил США подписало контракт на производство ракет класса "воздух-воздух" с компанией Raytheon. Сумма сделки составила $643,2 млн, говорится в сообщении Пентагона.



Соглашение подразумевает производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM. В дополнение к ним Raytheon поставит заказчику запчасти и телеметрическое оборудование.

Вооружение предназначается для союзников США. В число получателей вошли две страны, которые находятся в непосредственной близости от РФ, - Польша и Япония. Помимо них, ракеты получат Южная Корея, Марокко, Индонезия, Румыния, Испания, Турция, Бахрейн и Катар. Сообщается, что контракт должен быть выполнен до 31 января 2020 года.

Американские ракеты, о которых идет речь в контракте, предназначены для авиационных сражений. Они используются для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. На вооружении американских ВВС ракеты AIM-120 состоят с 1991 года. Кроме того, их эксплуатируют Великобритания, Германия, Италия, Греция, Финляндия, Норвегия и ряд других стран. В боевых условиях вооружение применялось в 1990-е годы во время конфликтов в Ираке и Югославии. При этом они выпускались по самолетам отечественного производства МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-29.

Отечественные Воздушно-космические силы, впрочем, отлично готовы к любого рода неожиданностям. Накануне, 28 декабря, истребительная авиация Восточного военного округа провела тренировку по перехвату условных нарушителей воздушных границ России, сообщили в департаменте информации Минобороны.

В ходе учений российские пилоты выполнили принудительную посадку "нарушителей" и вступили в воздушный учебный бой с одним из "противников". Истребитель был условно уничтожен электронными пусками ракет класса "воздух-воздух".