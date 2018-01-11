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Украина наследила в атаке дронов

Фото: vk.com/mil
В Генштабе открыли тайну взрывчатки, которую несли на себе фанерные беспилотники сирийских боевиков

Пентаэритриттетранитрат - вещество, более известное как ТЭН, послужило основой взрывчатого вещества боеприпасов в дронах, атаковавших российские авиабазы в Сирии. Об этом в четверг, 11 января, сообщил на брифинге начальник управления строительства и развития беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России Александр Новиков, передает ТАСС.

Таковы выводы предварительного исследования российских специалистов. По словам представителя Генштаба, ТЭН по мощности превосходит гексоген.

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Генерал-майор отметил, что это вещество производится в нескольких государствах, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. В настоящее время отечественные Кулибины работают над тем, чтобы установить, в какой стране были произведены мини-бомбы.

Боеприпасы массой около 400 г были начинены металлическими шариками с радиусом поражения до 50 метров.

Также генерал добавил, что создать беспилотники такого класса, которые атаковали наши базы в Хмеймиме и Тартусе, нельзя в кустарных условиях.

"При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул Новиков.

Он отметил, что комплектующие для БПЛА, т.е. двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи, действительно по отдельности можно приобрести в свободной продаже, тем не менее собрать все это в единое целое и заложить в программы управления беспилотников необходимые координаты без инженеров со спецподготовкой невозможно.

"Факт передачи боевикам из-за рубежа технологий сборки и программирования ударных беспилотных средств говорит о том, что масштаб этой угрозы не ограничивается границами Сирии", - отметили в ведомстве.

Данные маршрута с захваченных дронов, на одном из которых была установлена видеокамера, уже расшифрованы. Российские военные установили, что их запуск произведен из одного места.

Напомним, атака боевиков на российские военные объекты в САР впервые массированно совершена 6 января. Семь беспилотников были уничтожены при помощи комплекса "Панцирь-С", шесть посажены при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Позже военные несколько БПЛА продемонстрировали публично.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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