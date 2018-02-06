Американцы запустят в небо дорогой и неэффективный бомбардировщик

В рамках новой ядерной стратегии США Пентагон усилит каждую составную часть ядерной триады - наземную, подводную и воздушную. С воздуха страну от вторжения воображаемого врага прикроет новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его изготовит компания Northrop Grumman. Первые машины поступят в ВВС в 2025 г., всего же Минобороны планирует закупить 100 таких бомбардировщиков.

Однако не факт, что изготовитель успеет выполнить все работы в намеченный срок и что у государства найдутся деньги на закупку такого числа самолетов. У предыдущего бомбардировщика B-2, выпущенного на том же предприятии, от начала разработки до первого полета прошло 16 лет. У B-21 до срока сдачи в эксплуатацию осталось всего 7 лет, отмечает "Свободная пресса".

Главным приоритетом нового самолета, судя по предварительным презентациям, является малая заметность. Возможно, он будет дозвуковым, хотя Пентагон настаивает на повышении скорости. Но это может привести к удорожанию самолета. Пока что Northrop Grumman обязался продать самолеты по $550 млн за штуку, но цена впоследствии может вырасти.

Основной задачей "рейдера" станет преодоление существующих и перспективных средств ПВО для нанесения ядерных ударов по территории противника. Учитывая, что у РФ, которую в Штатах считают одним из наиболее вероятных противников, в арсенале имеются зенитно-ракетные системы С-400 и С-500, новый американский самолет должен будет уметь их преодолевать. Военные эксперты отмечают, что в этом случае бомбардировщик в плане стоимости может стать "золотым". Это сделает всю программу разработки подобных самолетов нерациональной и слабо выполнимой.

Некоторые эксперты советуют не торопиться с запуском нового "стратега": мол, с Россией в случае чего справятся и имеющиеся бомбардировщики В-52 и В-2. Это позволит бюджету США сэкономить десятки миллиардов долларов.

Каким образом бомбардировщики собираются противостоять средствам ПВО, не совсем ясно. В их арсенале есть только свободнопадающие и планирующие авиабомбы, которые невозможно сбрасывать с безопасного расстояния. Ядерными ракетами ВВС США до сих пор не обзавелись, а вот у России подобное оружие имеется.

Дальние крылатые ракеты с ядерной боеголовкой AGM-86, способные поражать цель с расстояния 2,4 тыс. км, есть только у ветеранов стратегической авиации США - В-52. В бомбоотсек В-2 они не влезают. А при внешней их подвеске существенно повышается заметность самолета для радиолокационных станций средств ПВО. Поскольку "рейдер", судя по предварительному макету, будет повторять очертания В-2, снабдить его ядерной ракетой не получится. Это делает бессмысленным весь проект.

Малозаметность американских стратегических бомбардировщиков, которая преподносится как их преимущество, очень условная. Российские РЛС, работающие в различных диапазонах волн, видят американские самолеты в дециметровом и метровом диапазоне. К тому же "рейдеру" придают функцию доразведки объектов, по которым необходимо нанести удар. Для этого самолету-невидимке придется включить свою РЛС, чье излучение сделает бомбардировщик очень заметным для средств ПВО.