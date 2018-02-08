Семье пилота Су-25 предложили помощь из США

Подвиг российского летчика до глубины души тронул американца

Бывший член экипажа самолета ВВС США Стив Сол не остался в стороне и захотел помочь семье погибшего пилота Су-25 Романа Филипова.

Он изучил подробности произошедшего и восхитился поступком майора, который "пожертвовал собой ради боевых товарищей".

"Погиб замечательный человек, Жаль, что я не знал его лично", – цитирует его RT.

Сол не смог сдержать слез, когда говорил о том, что летчик поступил правильно и у него не было другого выхода. Бывший военный предложил перевести деньги на счет родных погибшего или фонда, который занимается сбором средств.





Американец также написал письмо, в котором рассказал о своей любви к России. Он приезжал в Москву на военный парад в 2015 г. и поразился увиденному.

"Люди, которых я повстречал, были очень доброжелательны, и мне очень приятно было с ними общаться. Сотрудники полиции тоже были со мной очень любезны, когда я заблудился и обратился к ним за помощью", – добавил он.

Стив подчеркнул, что хотел бы снова оказаться в России, а также побывать в Крыму. Бывший военный считает, что солдаты в Сирии – "храбрые". Однако он высказал свое недовольство действиями американской армии по всему миру.

"Со времен окончания Второй мировой войны все войны с участием Америки основываются на лжи, но вы это, конечно, и так знаете", - написал Стив Сол.

Майор Роман Филипов 3 февраля в связке с другим Су-25 совершал патрулирование над провинцией Идлиб. Уже при возвращении на базу истребитель подбили. Ракета попала в двигатель, начался отказ оборудования.

Пилот катапультировался и, несмотря на огонь, открытый по нему, смог приземлиться и передать свои координаты поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Боевики окружили его, он отстреливался из пистолета Стечкина и даже ранил несколько нападавших, а потом подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипов представлен к званию Героя России и награде посмертно.