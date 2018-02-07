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Обстрелявший Су-25 пригрозил России

Фото: wikipedia.org/Fedor Leukhin
Террорист взял вину за убийство летчика Романа Филипова на себя

Самолет Су-25, под управлением летчика Романа Филипова, сбила сирийская группировка "Джейш Идлиб Хур (запрещена на территории РФ).

Независимые журналисты организации Northern Syria Observer утверждают, что взяли интервью у боевика, который открыл огонь по воздушному судну. Его зовут Махмуд Хадж Исмаил, позывной – Кастро.

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Он рассказал, что выстрелил из зенитной установки ЗУ-23-2, а не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). При этом Кастро отметил, что если бы предположение русских военных об использовании ПЗРК было бы верно, то боевики мгновенно бы дошли до Москвы.

"Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России", - цитирует его телеграмм-канал Directorate 4.

Исмаил заявил, что это уже пятый сбитый самолет. Он утверждает, что, якобы, был обстрелян Ил, хотя о таких потерях нигде не сообщалось.

Майор Роман Филипов 3 февраля в связке с другим Су-25 совершал патрулирование над провинцией Идлиб. Уже при возвращении на базу истребитель подбили. Ракета попала в двигатель, начался отказ оборудования.

Пилот катапультировался и, несмотря на огонь, открытый по нему, смог приземлиться и передать свои координаты поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Боевики окружили его, он отстреливался из пистолета Стечкина и даже ранил несколько нападавших, а потом подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипов представлен к званию Героя России и награде посмертно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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