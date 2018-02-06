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Погибшего пилота Су-25 доставили на родину

Роман Филипов. Фото: wikipedia.org
Похороны пройдут 8 февраля в Воронеже

Самолет, с телом погибшего в Сирии летчика Су-25, прибыл на аэродром "Чкаловский". Роман Филипов умер 3 февраля. Его самолет подбили, он сумел катапультироваться, но после попал в бой и подорвал себя гранатой.

Источник из Минобороны добавил, что сейчас идет оповещение родственников о возвращении тела на родину, передает РБК.

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Кроме того, ведомство попросило у Турции помочь доставить обломки Су-25. Больше всего экспертам интересны остатки двигателя. Они планируют изучить их и установить, какой же именно ракетой террористы подбили штурмовик. Это поможет понять место изготовления боеприпасов и возможные каналы поставок в Сирию.

Похороны летчика пройдут в Воронеже.

"8 февраля с 10:30 до 12:00 будет гражданская панихида. Похороны на Коминтерновском кладбище на Аллее героев", - сказал замруководителя управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Олег Митрофанов.

Майор Роман Филипов в связке с другим Су-25 совершал патрулирование над провинцией Идлиб. Уже при возвращении на базу истребитель подбили. Ракета попала в двигатель, начался отказ оборудования. Пилот катапультировался и, несмотря на огонь, открытый по нему, смог приземлиться и передать свои координаты поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Боевики окружили его, он отстреливался из пистолета Стечкина и даже ранил несколько нападавших, а потом подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипов представлен к званию Героя России и награде посмертно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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