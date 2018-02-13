"Мистрали" пошли в бой

Корабли бросили против армии террористов

Почти российские "Мистрали" прошли боевое крещение. Египетские вертолетоносцы с "русской душой" отправили воевать с боевиками запрещенного в РФ "Исламского государства" на Синайском полуострове. Таким образом, корабли все-таки начали выполнять одну из тех задач, для которых они строились, – противостояние вооруженным террористам.

По данным СМИ, корабли принимают активное участие в операции на севере и в центральной части полуострова. Военные уже успели нанести удары как минимум по 66 объектам боевиков. По данным Минобороны Египта, около 20 террористов уничтожено, задержаны более 30 подозреваемых.

Высадка спецназа с "Мистралей" происходила на побережье Средиземного моря в районе эль-Ариша. Вот только поддержки с воздуха вертолетами Ка-52 "Аллигатор", разумеется, не было, так как российская и египетская стороны до сих пор не согласовали условия сделки. Стоит напомнить, что "Мистрали" строились специально под Ка-52, поэтому выбор у египтян не велик.

Тем временем на Синайском полуострове постепенно разгорается настоящая война с террористами. Президент Египта Аб­дул-Фат­тах Ас-Сиси неслучайно объявил о начале полномасштабной военной операции против ИГ.

В последние месяцы резко участились нападения на египетских военных. А накануне, как сообщает Telegram-канал Directorate 4, боевики опубликовали пропагандистское видео. В нем они обрисовали ситуацию в стране очень похожей на ту, которая сложилась в Ираке в 2014 г. перед масштабным наступлением ИГ. Якобы боевики свободно перемещаются по городам Египта, везде находя поддержку мирного населения. Они убивают чиновников и военных, переворачивают ларьки с сигаретами и устраивают незаконные КПП, где проверяют документы у граждан.





Подробно боевики запечатлели на камеру подрывы египетской бронетехники. При этом террористы используют коварную схему. Сначала срабатывает один заряд, а затем, когда военные полагают, что опасность миновала, взрывается основной фугас. Таким образом, от взрыва погибают и военные, которые поспешили сослуживцам на помощь.

Ряд экспертов уже заявил, что "джихад" боевиков негативно скажется на туристическом потоке. Как известно, российские авиарейсы после крушения А321 в октябре 2015 г. до сих отменены. Однако многие туристы летают через Тбилиси, Минск и Киев. Война с ИГ может сделать невозможными и эти транзитные схемы.

Также существует риск, что втянутой в войну с ИГ на Синае может оказаться Россия, так как Москва и Каир исторически сотрудничают в военной сфере. Вот и в конце ноября в Египет приезжал глава Минобороны России Сергей Шойгу, где встречался с президентом страны.

Естественно, США на такую дружбу поглядывают косо, так как арабо-израильские войны до сих пор никто не забыл. И война с террористами может стать катализатором нового обострения, которое, разумеется, не нужно никому, кроме экстремистов.