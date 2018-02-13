"Мистрали" пошли в бой
Почти российские "Мистрали" прошли боевое крещение. Египетские вертолетоносцы с "русской душой" отправили воевать с боевиками запрещенного в РФ "Исламского государства" на Синайском полуострове. Таким образом, корабли все-таки начали выполнять одну из тех задач, для которых они строились, – противостояние вооруженным террористам.
По данным СМИ, корабли принимают активное участие в операции на севере и в центральной части полуострова. Военные уже успели нанести удары как минимум по 66 объектам боевиков. По данным Минобороны Египта, около 20 террористов уничтожено, задержаны более 30 подозреваемых.
Высадка спецназа с "Мистралей" происходила на побережье Средиземного моря в районе эль-Ариша. Вот только поддержки с воздуха вертолетами Ка-52 "Аллигатор", разумеется, не было, так как российская и египетская стороны до сих пор не согласовали условия сделки. Стоит напомнить, что "Мистрали" строились специально под Ка-52, поэтому выбор у египтян не велик.
Тем временем на Синайском полуострове постепенно разгорается настоящая война с террористами. Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси неслучайно объявил о начале полномасштабной военной операции против ИГ.
В последние месяцы резко участились нападения на египетских военных. А накануне, как сообщает Telegram-канал Directorate 4, боевики опубликовали пропагандистское видео. В нем они обрисовали ситуацию в стране очень похожей на ту, которая сложилась в Ираке в 2014 г. перед масштабным наступлением ИГ. Якобы боевики свободно перемещаются по городам Египта, везде находя поддержку мирного населения. Они убивают чиновников и военных, переворачивают ларьки с сигаретами и устраивают незаконные КПП, где проверяют документы у граждан.
Подробно боевики запечатлели на камеру подрывы египетской бронетехники. При этом террористы используют коварную схему. Сначала срабатывает один заряд, а затем, когда военные полагают, что опасность миновала, взрывается основной фугас. Таким образом, от взрыва погибают и военные, которые поспешили сослуживцам на помощь.
Ряд экспертов уже заявил, что "джихад" боевиков негативно скажется на туристическом потоке. Как известно, российские авиарейсы после крушения А321 в октябре 2015 г. до сих отменены. Однако многие туристы летают через Тбилиси, Минск и Киев. Война с ИГ может сделать невозможными и эти транзитные схемы.
Также существует риск, что втянутой в войну с ИГ на Синае может оказаться Россия, так как Москва и Каир исторически сотрудничают в военной сфере. Вот и в конце ноября в Египет приезжал глава Минобороны России Сергей Шойгу, где встречался с президентом страны.
Естественно, США на такую дружбу поглядывают косо, так как арабо-израильские войны до сих пор никто не забыл. И война с террористами может стать катализатором нового обострения, которое, разумеется, не нужно никому, кроме экстремистов.
Россияне сметают все преграды на Олимпиаде
Сборная продолжает радовать болельщиков победами
Выдвинута официальная версия крушения Ан-148
К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Семье пилота Су-25 предложили помощь из США
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина