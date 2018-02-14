Боевая мощь ВМФ РФ не дотянула и до половины американской
Несмотря на некоторый рост в военном судостроении, обозначившемся после 2015 г., Россия пока так и не достигла уровня 2007-го, когда боевые возможности ВМФ РФ составляли 65% от американских. По данным военно-морского портала Mil.Press FLOT, за прошедший год эта цифра составила лишь 47%. Это больше, чем в 2016 и 2015 гг. (45 и 44% соответственно), но все равно статистика оставляет желать лучшего.
Этот показатель не отвечает на вопрос, кто победит в войне, так как с появлением ядерного оружия все стало намного сложнее. Однако цифры позволяют сравнить флоты двух сверхдержав и динамику роста.
В 2017 г. российские моряки получили только два больших боевых корабля – фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 и корвет "Совершенный".
Корвет "Совершенный". Фото: mil.ru
По идее, на подходе фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который проходит государственные испытания. Но эксперты не берутся прогнозировать, когда корабль передадут ВМФ РФ. Слишком часто переносились сроки.
С кораблем той же серии "Адмиралом Головко" проблема еще серьезнее. Фрегат так и не получил двигатели, которые ранее поставлял украинский "Зоря-Машпроект".
Аналогичная ситуация сложилась с тремя фрегатами проекта 11356. Альтернативное производство турбин в Рыбинске еще не налажено. И корабли введут в строй в лучшем случае в 2020-2021 годах. Также неясна судьба большого десантного корабля "Иван Грен" – его тоже планировали передать флоту в прошлом году, но этого не произошло.
Десантный корабль "Иван Грен". Фото: mil.ru
Общую ситуацию немного поправили вернувшиеся из ремонтных доков атомные ракетоносцы "Рязань" и "Тула". Но эти хорошие подводные лодки 1980-х гг. не могут дублировать новые субмарины "Борей", которые должны составить основу стратегического флота.
В то же самое время американские моряки за прошедший год получили новый авианосец "Джеральд Форд", два ракетных эсминца класса "Арли Берк", две многоцелевые подлодки класса "Вирджиния" и три корабля прибрежной зоны типа LCS. Кроме того, испытания проходит второй эсминец-невидимка класса "Замволт" "Майкл Монсур", правда, дата его передачи ВМС США пока неизвестна.
Эсминец "Арли Берк". Фото: wikipedia.org
Зато абсолютно точно в этом году американцы получат три эсминца "Арли Берк", две подлодки класса "Вирджиния", десантный корабль класса "Сан-Антонио" и три LCS.
Россия могла бы существенно поправить ситуацию теми самыми "Мистралями", которые из-за санкций так и не достались ВМФ РФ. Теперь корабли придется либо закупать, например, у Китая, либо строить с нуля, что очень непросто.
Корабль прибрежной зоны LCS 2. Фото: GLOBAL LOOK press/Deven Leigh Ellis
Тем не менее Минобороны РФ медленно, но верно обновляет флот. От строительства нового авианосца пока решено отказаться по финансовым причинам. А все силы и средства сейчас брошены на новые подлодки и фрегаты, которые необходимо достроить любой ценой. Кроме того, не стоит забывать про модернизацию тяжелых атомных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", на которые планируется поставить самое современное вооружение.
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