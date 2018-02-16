Финны рассекретили российский корабль-разведчик

Ракеты НАТО полетят не туда

"Иван Хурс", проходящий испытания на Балтике, попал в поле зрения финских газет. Военные эксперты Суоми уверяют, что корабль не только способен провести радиоэлектронную разведку, но и подавить GPS-сигналы навигации ракет НАТО.

Как пишет Ilta Sanomat, "Иван Хурс" может сбить с толку системы наведения в "Томагавках" и "Гарпунах". Якобы корабль сможет серьезно подпортить стрельбу подводной лодке или эсминцу. И электроника – его главный конек. Из вооружения у "Ивана Хурса" только пулеметные установки и ПЗРК типа "Игла". Но разведчику больше и не нужно.

Корабль проекта 18280 "Иван Хурс" изначально предназначался для радиоэлектронной борьбы. А также для слежения за компонентами американской системы противоракетной обороны и зенитно-ракетными комплексами.





Другими словами, корабль должен "дурить" и запутывать электронику противника, мешая ей правильно функционировать. Кроме того, благодаря специальному оборудованию, он обнаруживает радиосигналы в широком диапазоне и определяет местоположение их источника. "Иван Хурс" ищет цели для крейсеров, фрегатов. Как он это делает, широкому зрителю, неизвестно. Точный состав радиотехнического вооружения держится в строгом секрете.

Но ряд зарубежных экспертов сомневается, что "Иван Хурс" сможет подавить GPS-сигналы ракет. Ведь когда их проектировали, такие риски предусматривались. Например, "Томагавк" оснащена рельфометрической системой наведения Terrain Contour Matching. Постоянная связь со спутником не нужна, ракета автономна в полете. То же самое можно сказать о новейших AGM-158 LRASM, у которых еще более продвинутая система наведения. Впрочем, эти боеприпасы только начинают поступать на вооружение НАТО.

Еще сложнее сказать, сможет ли "Иван Хурс" отклонить от цели зенитные ракеты Aegis. Это слишком сложная задача. Как считает профессор Национального университета обороны Финляндии Петтери Лалу, корабль будет собирать данные об обмене информацией между странами НАТО и "разнюхивать" характеристики радиоэлектронного оборудования, установленного на кораблях противника. Эксперт допускает, что русские могли только попытаться создать помехи для GPS-сигналов. Но не факт, что это сработает с ракетами, оборудованными инерциональной системой навигации, которыми являются те же "Томагавки".

Корабль-разведчик "Иван Хурс" второй корабль в серии. Всего в ВМФ РФ ждут четыре разведчика. Первый – "Юрий Иванов" был спущен на воду в 2015 году и уже служит в составе Северного флота. "Иван Хурс" введут в состав Черноморского, который после присоединения Крыма к России приобрел для страны еще более важное значение, чем раньше.