США испугались новых российских крылатых ракет

Американские военные выбивают деньги у конгрессменов

Москва может нанести удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады. К такому выводу пришла глава Северного командования американских ВВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в Сенате. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. В нем подчеркивается, что Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства Северной Америки, так как увеличила дальность своих крылатых ракет специально, чтобы угрожать Вашингтону.

Вероятно, американские генералы имели в виду новые авиационные крылатые ракеты X-101, которые запускаются с бомбардировщиков Ту-166, Ту-122 и Ту-95. А также небезызвестные "Калибры" морского базирования. Обе ракеты доказали свою эффективность во время сирийской кампании.

Кроме того, в командовании США сильно обеспокоены участившимися полетами российских стратегических бомбардировщиков вблизи Аляски. Справедливости ради стоит сказать, что они там летали с начала холодной войны. Равно как и американские В-52 по первому приказу могут начать ядерную бомбардировку России. Просто из-за ухудшения отношений двух стран летчики как будто вернулись в прошлое.

И США винят в этом Кремль. Генерал Лори Робинсон считает, что Россия, а заодно и Китай, зашли слишком далеко, расширяя свое военное присутствие за пределами "дозволенного". Бывшая летчица определенно намекает на Крым и спорные острова Спратли, на которых Пекин строит военные базы. По сути, ничего нового.

Весь доклад проникнут настроением "нам все угрожают" и, по сути, является очередной попыткой доказать стране, что огромный военный бюджет в $700 млрд на этот год принимался не просто так. США обладают самым большим количеством крылатых ракет в мире, а также мощными системами противоракетной обороны USNORTHCOM и NOMAD. Вдобавок сейчас США работают над новыми ядерными боезарядами, а также активно обновляют флот и военно-воздушные силы. Поэтому в Пентагоне явно прибедняются.