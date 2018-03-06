Ким Чен Ын задумал новую ядерную бомбу

На заводе с реактором задымила труба

КНДР готовит новые испытания атомной бомбы, а возможно, ускорила работу над ракетой с ядерной боевой частью. Об этом заговорили мировые СМИ после того, как американские спутники засекли подозрительную активность на заводе по обогащению урана в Йонбене, примерно в 100 км от Пхеньяна.

Как передал южнокорейский телеканал YTN, основываясь на снимках, сделанных 17 и 25 февраля, КНДР привела в рабочий режим экспериментальный легководный реактор мощностью 5 Мвт. А вокруг разбит военный лагерь.

На фотографиях видно, как из заводских труб поднимаются столбы белого пара. Вместе с тем, по данным ТАСС, эксперты не нашли признаки слива в реку воды из системы охлаждения реактора. Но они не исключают, что трубопровод просто скрывается под водой.

Запуск реактора говорит о возобновлении производства изотопов, которые нужны Пхеньяну для дальнейшего развития ядерной программы. По оценке экспертов, на заводе в Йонбене только за один год можно получить достаточно материалов для создания сразу нескольких ядерных бомб или ракет.

К настоящему моменту КНДР провела уже шесть испытаний. Взрыв 3 сентября прошлого года в Пхеньяне официально объявили успешным тестом боеголовки с термоядерным зарядом. Однако большинство экспертов считает, что Ким Чен Ын привел в действие обыкновенный ядерный заряд, правда, большей мощности. По оценке японских сейсмологов, она составила 100 килотонн. Тем не менее это в пять раз больше, чем было в бомбах, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки.

КНДР располагает ракетами средней дальности и утверждает, что ее "Хвасон-12" может пролететь свыше 5,5 тыс. км, то есть является межконтинентальной. Однако многие западные эксперты подвергли сомнению такое утверждение и считают, что это ракета средней дальности.

Тем не менее, если Пхеньяну удастся оснастить даже такие ракеты ядерными боеголовками, а это вполне реально, в зоне поражения оказываются вся Южная Корея и Япония. Конечно, точность носителей Ким Чен Ына пока оставляет желать лучшего, у ракет даже нет трассы. Но рано или поздно Ким Чен Ын получит новое оружие, которое еще больше укрепят его позиции на международной политической арене. Уже другой вопрос, как на это отреагируют США.