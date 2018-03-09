В США заявили о возможности уничтожить Россию с подлодок

Американский генерал прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о новейших российских вооружениях

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по Вооруженным силам заявил, что США могут ответить на любую атаку со стороны России.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, никто не должен сомневаться в этом", – сказал он, комментируя послание президента России к Федеральному собранию, в котором Путин рассказал о новейшем российском оружии.

По словам Хайтена, Россия не может сделать ничего, на что Пентагон не мог бы ответить.

"Кстати, они (имеются в виду Россия и Китай) не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", – заключил генерал.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин счел высказывание Хайтена "мальчишескими заявлениями и бредом".

Парламентарий посоветовал американским военным почаще смотреть на карту, чтобы не путать континенты, на которых находятся Америка и Россия. "У нас не та страна, которая подвержена серьезному влиянию со стороны подводных лодок. Мы все же огромная территория, которую единовременным ударом с подлодок уничтожить невозможно", – сказал Шерин в беседе с RT

Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новых российских вооружениях, продемонстрировав кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".