Турцию ждет преждевременный "Триумф"

Российская сторона готова ускорить процесс поставок ЗРК С-400

В Москве с пониманием относятся к стремлению Анкары как можно раньше получить в свое распоряжение современные зенитно-ракетные комплексы. Стороны сделают все возможное, чтобы осуществить турецкую мечту. Поддержка имеется на самом верху.



Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве.

"Мы обсуждали военно-техническое сотрудничество, включая реализацию подписанного контракта о поставке С-400. Эти вопросы обсуждают сейчас в практическом плане специалисты, они не для публичной сферы. В ответ на просьбу турецких коллег ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки мы реагируем позитивно", – сообщил глава российской дипломатии.

Сотрудничество между странами (военное и не только) имеет стратегическое значение. Поэтому Москва и Анкара всеми силами стремятся его развивать, несмотря на острые противоречия по ряду важных международных вопросов.

"У нас тесное сотрудничество с Россией в Черноморском регионе и в других регионах. У нас есть, возможно, некоторые противоречия во взглядах, но это абсолютно нормальный процесс. Тем не менее мы продолжаем диалог и заинтересованы в этом, и сегодняшняя встреча позволила обсудить все эти вопросы", – сказал Чавушоглу.

Турецкий дипломат призвал сосредоточиться на моментах, по которым у двух стран наблюдается взаимопонимание. Например, это проекты в атомной энергетике, газовой сфере и в противодействии терроризму. Чавушоглу добавил, что благодаря приложенным двумя странами усилиям в урегулировании сирийского кризиса видны позитивные изменения.

О развитии российско-турецких отношений, а возможно, и о скорректированных сроках поставки С-400 речь пойдет на личной встрече президентов двух стран – Реджепа Эрдогана и российского лидера, которого изберут в ходе голосования 18 марта. Эта встреча состоится 3 апреля.

Накануне, в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО, Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что Турция намерена использовать российские "Триумфы" "только для защиты своего мирного населения на территории своей страны". Он также исключил использование комплекса во время международных военных операций, в том числе и в Сирии.

Впервые о переговорах России и Турции по вопросу закупки комплексов С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Осенью 2017-го стороны подтвердили факт заключения договора, не раскрыв его детали. Ожидается, что поставка ракетных комплексов начнется в начале 2020 года. Турция станет первым членом НАТО, который получит российские ЗРК. Этот факт вызывает немалое раздражение у Вашингтона, который уже пригрозил применить к Анкаре санкции в том случае, если сделка дойдет до своего логического завершения.