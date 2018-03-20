Боевые машины прошли успешные испытания в Сирии

В скором времени на вооружение отечественной армии поступят боевые машины поддержки танков (БМПТ). Они названы в честь персонажа Арнольда Шварценеггера из легендарного фантастического боевика. Эти машины были опробованы в ходе боев в Сирии и показали себя с лучшей стороны.



О том, что "Терминаторы-2" вскоре встанут в строй, журналистам сообщили в отечественном оборонно-промышленном комплексе. По словам неназванного источника, "принципиальное решение принято, в ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов". На официальном уровне эти сведения пока что не подтвердили.

Разработчиком и изготовителем "Терминаторов" является "Уралвагонзавод". Первая версия БМПТ на основе танка Т-72 была создана в 2000 году, вторая – в 2006-м. Однако контракт на поставку "Терминаторов-2" в российские войска был подписан лишь в 2017 году. Проволочка была вызвана тем, что между конструкторами и военными шли горячие споры о том, нужна ли такая машина.

За рубежом все преимущества вспомогательной боевой машины оценили куда раньше – еще в 2011 году партию "Терминаторов-2" приобрел Казахстан. В прошлом году в Минобороны РФ рассказывали, что "Терминаторы" успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии. А курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что "Терминаторы" стали настоящей оружейной сенсацией. "Терминатор" сегодня фактически взорвал рынок экспорта бронетехники и имеет блестящие перспективы", – говорил чиновник в телеэфире.

Каждая такая машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом. "Терминатор-2" умеет распознавать малоразмерные цели на больших расстояниях днем и ночью и при плохой погоде. В экипаж БМПТ входят три оператора. Поэтому машина может стрелять сразу из нескольких орудий одновременно в секторе 360 градусов.

Разработчики говорят, что в условиях боя в городе и на пересеченной местности наибольшую опасность для танков представляют вражеские гранатометчики и операторы противотанковых ракетных комплексов. БМПТ же является мобильным и универсальным средством прикрытия бронетехники от пехоты.

Военный эксперт Виктор Баранец не сомневается, что российским вооруженным силам "Терминатор-2" жизненно необходим. "Она (эта машина) потому и получила название "Терминатор", что способна пробить своим зарядом любую броню. У нее очень хороший запас хода, хорошая скорость, она пригодится нашей армии в боевых порядках. По сути, это уничтожитель танков на поле боя для защиты своих танков. У нее очень серьезное оружие, мощная пушка, очень мощный двигатель", – заявил специалист в эфире радио Sputnik.