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США убедились в своей никчемности на Балтике

Фото: flickr.com/usnavy
Чересчур мощный флот сыграет против американцев в противостоянии с РФ

США проиграют России на европейском театре военно-морских действий. Такой вывод сделало издание The National Interest.

Очередные учения НАТО BALTOPS в июне этого года наглядно продемонстрировали, что американские авианосцы USS классов Nimitz и Gerald R. Ford слишком громоздкие, а потому на них не стоит рассчитывать при необходимости ведения боевых действий в Балтийском море.

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Более того, авианосцы США не смогут даже близко подобраться к российским берегам или представлять реальную угрозу для Калининграда. Противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которыми располагает РФ, могут поражать цель от берегов Калининградской области до Швеции. А радиус действия ракет, запущенных с берегового комплекса "Бастион-П" даже в экспортной версии составляет 300 км. При этом, пишет издание, "Бастион", который стоит на вооружении российской армии, способен запускать ракеты на 600 км, то есть в его зоне поражения – большая часть балтийского региона.

А если учесть российские комплексы "Искандер-М" и С-400, расположенные в Калининграде, то про атаку истребителей с американских авианосцев можно попросту забыть. "Россия имеет возможность атаковать авианесущие корабли и наземные базы с помощью высокоточного управляемого оружия большой дальности, что становится все большей проблемой для союзных войск в Европе", – констатирует издание.

Военно-морские маневры Baltops 2018 проходят с 6 по 15 июня. В учениях принимают участие 37 кораблей и 4 тыс. военных моряков из 14 стран НАТО, а также Швеции.

Николай ВИКТОРОВ
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