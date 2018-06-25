Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США потеряли новейший истребитель F-35В

Фото: flickr.com/mcas_cherry_point
ВС США не стали восстанавливать сгоревший самолет

Первый истребитель F-35B был списан командованием американских морских пехотинцев. Оценка ущерба показала, что восстановление истребителя после пожара не будет стоить затраченных инвеcтиций.

Инцидент, в котором сгорел F-35B, произошел на авиабазе Бофорт в Северной Каролине 27 октября 2016 года, напоминает Marine Corps Times. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стал неисправный хомут жгута электропроводов.

По теме

Пока еще окончательно не решено, как будет использоваться списанный истребитель, сообщил изданию официальный спикер морпехов США капитан Кристофер Харрисон (Christopher Harrison). Возможно, самолет будет использован как тренажер или его отправят в музей, пояснил он.

Истребители F-35B – малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные американской компанией Lockheed Martin. Эксперты отмечают, что новые самолеты нуждаются в доработке из-за ошибок на стадии проектирования и изготовления. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россию утопят в пальмовом масле

Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу

Россию и Украину ждет новый Чернобыль

Советское наследие уничтожит миллионы человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей