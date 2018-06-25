США потеряли новейший истребитель F-35В

ВС США не стали восстанавливать сгоревший самолет

Первый истребитель F-35B был списан командованием американских морских пехотинцев. Оценка ущерба показала, что восстановление истребителя после пожара не будет стоить затраченных инвеcтиций.

Инцидент, в котором сгорел F-35B, произошел на авиабазе Бофорт в Северной Каролине 27 октября 2016 года, напоминает Marine Corps Times. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стал неисправный хомут жгута электропроводов.

Пока еще окончательно не решено, как будет использоваться списанный истребитель, сообщил изданию официальный спикер морпехов США капитан Кристофер Харрисон (Christopher Harrison). Возможно, самолет будет использован как тренажер или его отправят в музей, пояснил он.

Истребители F-35B – малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные американской компанией Lockheed Martin. Эксперты отмечают, что новые самолеты нуждаются в доработке из-за ошибок на стадии проектирования и изготовления.

