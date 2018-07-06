Россия испытает секретный корабль

"Ладога" потреплет нервы военным НАТО

На Ладожском озере начались испытания одного из самых загадочных кораблей ВМФ России "Ладога". Затем корабль своим ходом по Неве отправится в Финский залив для дальнейшего тестирования. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Официально судно проекта 11982 "Селигер" предназначено для испытания различных техсредств, участия в поисково-спасательных операциях. А также проведения научно-исследовательских и океанографических работ.

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Однако на Западе уверены, что "Ладога", как и головной корабль проекта "Селигер", принадлежат к так называемому секретному флоту России.

Суда обслуживают глубоководные военные аппараты, благодаря которым Москва может нарушить подводные коммуникации НАТО и даже оставить мир без Интернета. Кроме того, секретные корабли обслуживают системы, предназначенные для обнаружения подводных лодок противника.

На данным западных СМИ, на этих кораблях Россия испытывает свои перспективные беспилотные и обитаемые глубоководные аппараты. Этого же мнения придерживаются и российские журналисты. В частности, по их версии "Селигер", который уже эксплуатируется в составе Черноморского флота, является носителем глубоководного автономного аппарата с глубиной погружения более 6000 метров. Похожий аппарат будет, скорее всего, испытываться и на "Ладоге". В Финском заливе и Черном море нет таких глубин. Поэтому впоследствии аппараты будут испытывать в океане.