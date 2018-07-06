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Россия испытает секретный корабль

Кадр youtube.com
"Ладога" потреплет нервы военным НАТО

На Ладожском озере начались испытания одного из самых загадочных кораблей ВМФ России "Ладога". Затем корабль своим ходом по Неве отправится в Финский залив для дальнейшего тестирования. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Официально судно проекта 11982 "Селигер" предназначено для испытания различных техсредств, участия в поисково-спасательных операциях. А также проведения научно-исследовательских и океанографических работ.

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Однако на Западе уверены, что "Ладога", как и головной корабль проекта "Селигер", принадлежат к так называемому секретному флоту России.

Суда обслуживают глубоководные военные аппараты, благодаря которым Москва может нарушить подводные коммуникации НАТО и даже оставить мир без Интернета. Кроме того, секретные корабли обслуживают системы, предназначенные для обнаружения подводных лодок противника.

АС-30. Фото: wikipedia.orgНа данным западных СМИ, на этих кораблях Россия испытывает свои перспективные беспилотные и обитаемые глубоководные аппараты. Этого же мнения придерживаются и российские журналисты. В частности, по их версии "Селигер", который уже эксплуатируется в составе Черноморского флота, является носителем глубоководного автономного аппарата с глубиной погружения более 6000 метров. Похожий аппарат будет, скорее всего, испытываться и на "Ладоге". В Финском заливе и Черном море нет таких глубин. Поэтому впоследствии аппараты будут испытывать в океане.

Александр ИЛЬИН
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