Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО проиграет РФ в начале третьей мировой войны

Фото: wikipedia.org
Польшу и Прибалтику Москва возьмет за один день

Североатлантический альянс ничего не сможет поделать с растущей боевой мощью Москвы, по крайней мере в начале конфликта, когда Россия ударит бронированным кулаком по Польше и Прибалтике.

К таким неутешительным для Запада выводам пришла британская газета Express, основываясь на отчете аналитиков исследовательского центра Rand Corporation.

По теме

Еще в 2016 г. эксперты Дэвид Шлэпэк и Майкл Джонсон пришли к выводу, что, несмотря на четыре многонациональных батальона, которые НАТО отправила в Польшу и Прибалтику, русские в течение нескольких часов могут захватить столицы Латвии, Литвы и Эстонии. Максимум понадобится один день.

За два года особенно ничего не поменялось. У альянса больше боевых самолетов, включая истребители пятого поколения, однако у русских есть преимущества в интегрированной противовоздушной обороне, дальнобойной артиллерии, противотанковых боеприпасах и средствах РЭБ.

Более того, в майском докладе НАТО говорится, что, несмотря на прирост группировки альянса, в случае начала конфликта Россия по-прежнему будет пользоваться существенным преимуществом в первые дни войны, пока США не перебросят в Европу свои войска. И если сравнивать с ситуацией прошлых лет, все стало только хуже для НАТО.

Ранее американские генералы уже предложили реализовать в Европе схему "30 на 4". В любой момент 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей НАТО за 30 дней должны быть развернуты в одну группировку. Но пока до реализации этого плана далеко. Только в одной Германии более 40% населения выступает против размещения войск США на территории страны.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Американцы очернили "Газпром" за деньги Киева

Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока – 2"

Отстаньте со Скрипалями: Трамп раскрыл карты перед встречей с Путиным

Американский глава игнорирует наставления Лондона и желает поладить с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей