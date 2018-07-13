Польшу и Прибалтику Москва возьмет за один день

Североатлантический альянс ничего не сможет поделать с растущей боевой мощью Москвы, по крайней мере в начале конфликта, когда Россия ударит бронированным кулаком по Польше и Прибалтике.

К таким неутешительным для Запада выводам пришла британская газета Express, основываясь на отчете аналитиков исследовательского центра Rand Corporation.

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Еще в 2016 г. эксперты Дэвид Шлэпэк и Майкл Джонсон пришли к выводу, что, несмотря на четыре многонациональных батальона, которые НАТО отправила в Польшу и Прибалтику, русские в течение нескольких часов могут захватить столицы Латвии, Литвы и Эстонии. Максимум понадобится один день.

За два года особенно ничего не поменялось. У альянса больше боевых самолетов, включая истребители пятого поколения, однако у русских есть преимущества в интегрированной противовоздушной обороне, дальнобойной артиллерии, противотанковых боеприпасах и средствах РЭБ.

Более того, в майском докладе НАТО говорится, что, несмотря на прирост группировки альянса, в случае начала конфликта Россия по-прежнему будет пользоваться существенным преимуществом в первые дни войны, пока США не перебросят в Европу свои войска. И если сравнивать с ситуацией прошлых лет, все стало только хуже для НАТО.

Ранее американские генералы уже предложили реализовать в Европе схему "30 на 4". В любой момент 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей НАТО за 30 дней должны быть развернуты в одну группировку. Но пока до реализации этого плана далеко. Только в одной Германии более 40% населения выступает против размещения войск США на территории страны.