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Бракованному оружию немцев нашли замену

Britta Pedersen Фото: DPA/TASS
Министр обороны утешила военных Германии

Апокалиптическую картину рисует германский телеканал N-TV состояние бундесвера: "вертолеты, которые не летают; самолеты, вынужденные оставаться на земле; винтовки, из которых невозможно попасть в цель". Но у министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен есть идея, как все поправить.

Для того чтобы справиться с материальными проблемами бундесвера, глава Минобороны сделала ставку на новые технические возможности. Например, сейчас уже появилась возможность изготавливать отдельные запчасти и комплектующие для транспортных средств оборонного ведомства при помощи 3D-принтера, убеждена фрау фон дер Ляйен.

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Она считает, что это позволило бы создавать необходимые детали непосредственно в местах дислокации военных и проведений операций, и сразу же пускать их в дело. 

"Это, конечно, путь в будущее", – подчеркнула министр.

В ходе своего посещения центра логистического командования бундесвера она отметила, что необходимые для этого финансовые средства должны быть выделены в любом случае. Нельзя отказываться ни от каких новинок, связанных с цифровыми технологиями, уверена глава Минобороны ФРГ.

Как рассказал телеканал, расположенный в столице немецкой Тюрингии центр логистического командования бундесвера занимается снабжением всех вооруженных сил Германии внутри страны и за рубежом. Там находятся все виды снабжения: от обеспечения продовольствием и предоставления палаток до распределения обмундирования.

В последние месяцы в СМИ постоянно мелькали заголовки с критикой оснащение немецких военных, в том числе боевые самолеты и вертолеты, которые частично вынуждены оставаться на земле. Поэтому Урсула фон дер Ляйен добивается, чтобы бундесвер получил больше денег для так необходимых срочных вложений, говорится на сайте N-TV.

Елена УСОВА
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