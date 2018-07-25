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Европа построит дороги для войны с РФ

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Новые магистрали помогут НАТО защититься от "агрессора"

Российские автолюбители часто жалуются на дорожную инфраструктуру и с завистью поглядывают на широкие, ровные и безопасные европейские магистрали. Но европейцы нашли огромный изъян в своих дорогах: оказалось, что они решительно не подходят для быстрой переброски военной техники, и это может помешать странам НАТО отразить нападение российской армии.

НАТО основано на коллективной обороне. Это означает, что в случае возникновения опасности в одной стране ее союзники должны прислать на помощь свои войска. Но большинство европейских дорог просто не выдержат веса систем по транспортировке тяжелой техники, которые перевозят танки и артиллерию на линию фронта.

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В разных европейских странах действуют ограничения по весу транспорта. Кроме того, многие туннели и мосты слишком узки для широкого транспорта, сообщает журнал Popular Mechanics. К примеру, в прошлом году после учений НАТО в Румынии тяжелая техника на два месяца застряла в стране из-за транспортных ограничений.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес несколько раз жаловался на то, что быстро перебросить танки и артиллерию в Прибалтику или Румынию попросту невозможно. Технику приходится везти по "длинному и мучительному маршруту".

В нынешних условиях единственным выходом в случае военного конфликта будет погрузка танков на поезда и их отправка по железной дороге. Но железнодорожная сеть имеет не настолько разветвленную структуру, чтобы отправлять технику в те места, где она необходима. Кроме того, железную дорогу легко вывести из строя. "Железнодорожные пути и станции также являются фиксированными целями, и Россия, безусловно, помечает их для возможного саботажа, кибератак и воздушных бомбардировок", – отмечается в публикации.

Не так давно Центр европейской политики заявил о том, что странам НАТО нужно иметь в распоряжении как можно больше систем по транспортировке тяжелой техники для обеспечения эффективного сдерживания. В случае кризиса их количество будет иметь решающее значение. А чтобы технику можно было быстро доставлять в пункт назначения, европейцам необходимо бросить все силы на строительство автомобильных дорог и улучшение железнодорожной инфраструктуры.

Альтернативой строительству новых дорог является развитие авиации. Но количество видов российского зенитного оружия постоянно увеличивается, и Москва размещает его рядом с границами НАТО. Поэтому страны альянса полностью не контролируют небо в приграничных районах. НАТО не сможет осуществлять посадку грузовых самолетов или переброску по воздуху, особенно в важнейшие моменты конфликта.

Сувалкский коридор в Польше, который может стать главным маршрутом переброски войск и техники, также находится в пределах диапазона современных российских зенитных ракет, размещенных в Калининграде. Из-за этого Москва сможет в два счета захватить страны Балтии – подкрепление прийти попросту не успеет.

В следующем году Европейская комиссия примет решение о том, какие маршруты в Европе наиболее приспособлены для передвижения военного транспорта. После этого новое командование материально-технического обеспечения НАТО в Германии займется проработкой вариантов переброски войск и техники.

Андрей ФИЛАТОВ
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