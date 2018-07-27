Армия США утратила преимущество перед российской

Бригады не готовы к современной войне

Армия Соединенных Штатов, по мнению большинства военных экспертов, пока еще самая мощная в мире, в ближайшее время может бездарно растерять все свои преимущества. Обладая огромным флотом, новейшими образцами военной техники и стелс-истребителями, Пентагон не располагает главным – достаточным количеством подготовленных солдат и офицеров, готовых хоть завтра пойти в бой.

Как пишет на страницах The National Interest подполковник в отставке, а ныне эксперт Defense Priorities Дэниэл Дэвис, до войны в Ираке в 2003 г. Вооруженные силы США имели явный перевес над российскими и китайскими.

Но затем Пентагон резко переориентировался на борьбу с повстанцами и боевиками, забросив подготовку подразделений к противостоянию с равным по силе противником. По сути, далее использовались лишь спецназ, ВВС и ВМС, сохраняющие боеспособность и по сей день. Но с сухопутными войсками, по мнению Дэвиса, дела обстоят совсем неважно.

Так, в феврале этого года заместитель начальника штаба генерал Дэниэл Аллин прямо заявил, что из 58 бригад только 3 готовы к развертыванию. Главной причиной сложившейся ситуации военачальник назвал секвестрацию, то есть отделение боеспособных частей от плохо подготовленных. Причем последними никто практически не занимается. И это притом, что на армию выделяются огромные деньги, которые можно было бы использовать намного разумнее.



Армия США придерживается той же модели, которая сложилась после Второй мировой войны, а вот Россия и Китай, по версии американских аналитиков, от нее отказались и теперь оперируют более компактными подразделениями. Так, в российской армии с 2010 г. больше не существует дивизий. Вместо них Москва выбрала небольшие хорошо подготовленные батальоны, способные наиболее эффективно действовать в условиях так называемой гибридной войны.

Специализированный американский журнал "Пехота" неслучайно крайне высоко оценил российские батальоны за их мобильность: танковая рота, три мотострелковые роты, противотанковая рота, два или три орудия (самоходки или РСЗО) и две батареи ПВО. Такое подразделение просто идеально для современной войны, уверены американские эксперты.

Похожим образом свою армию реформировал и Китай, раньше делавший акцент на пехоту, а теперь также на мобильные подразделения, укомплектованные новейшей техникой.



США же, если не последует этому примеру, рискуют остаться с колоссом на глиняных ногах – неповоротливой и небоеспособной армией, способной воевать лишь с КНДР и Башаром Асадом.

Стоит отметить, что подполковник все-таки несколько преуменьшает возможности американской армии, видимо, рассчитывая на решительные меры. Военные бюджет США намного превышает российский и китайский, солдаты оснащены самой современной техникой и видами вооружений на этот момент. Значительный контингент Вооруженных сил США есть на территории Европы, Вашингтон, как и раньше, методично "натравливает" Старый Свет на Россию.

А что касается проблемы со структуризацией армии, то она несколько преувеличена. К войне на территории США Мэттис готов, географическое положение США позволяет отразить любой десант, а в Европу американцы вряд ли сунутся, предпочтя до последнего действовать руками союзников.