Россия отказалась от вертолетоносцев

Идея оказалась невостребованной

В России решили отказаться от вертолетоносцев: и собственные не строить, и за рубежом не покупать. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", – отметил он в интервью "Интерфаксу".

По словам Мантурова, после тщательного изучения ситуации в России пришли к выводу, что стране вовсе не нужно иметь на вооружении корабли типа "Мистралей" – огромные военные суда, приспособленные только для винтокрылых машин. Гораздо практичнее, когда на авианесущем корабле есть отдельное крыло, способное принимать вертолеты. Вот такие военные суда Россия планирует делать.

"Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения", – сообщил Мантуров.

В мае 2017 г. бывший на тот момент замминистра обороны Юрий Борисов рассказал, что в госпрограмме вооружения на ближайшие 10 лет запланировано строительство отечественных вертолетоносцев, первый из которых ВМФ РФ получит уже в 2022 году.

В 2015 г. Франция разорвала контракт с РФ на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль". Уже построенные корабли были проданы Египту.