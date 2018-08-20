Москва продаст С-400 по дешевке
Первые российские зенитно-ракетные системы С-400 могут
поступить в распоряжение Нью-Дели уже через два года. Москва торопит индийскую
сторону с подписанием контракта и ради скорейшего оформления всех документов
изъявила готовность снизить цены на "Триумфы". Об этом сообщил директор
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий
Шугаев.
"Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания (по поводу цены)", – заявил чиновник в интервью РИА "Новости". При этом точных цифр он не назвал и не уточнил, насколько существенной была скидка от первоначальной стоимости поставок. В то же время Шугаев отметил, что уступки по цене были сделаны "не в ущерб себе".
Предполагается, что первый эшелон зенитных ракетных систем отправится в Индию в 2020 году. Но это произойдет лишь в том случае, если в ближайшие месяцы будут улажены все необходимые формальности. "Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны", – указал руководитель ФСВТС.
Договоренность о поставках Нью-Дели комплексов С-400 "Триумф" была достигнута на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в октябре 2016 года. В конце мая этого года стало известно, что стороны согласовали условия поставки ЗРК и подписали соответствующий меморандум о доверии.
По некоторым данным, стоимость вооружений изначально оценивалась в $6,5 миллиарда. Затем Россия была готова отдать пять дивизионов ЗРК за $6 млрд, а Индия была готова заплатить $5,5 миллиарда. На какой сумме в итоге сошлись стороны, неизвестно.
На первый взгляд, инициатива в этих долгих и сложных переговорах полностью была на стороне Индии. Нью-Дели теоретически мог запросить какую угодно скидку, ведь Москва была заинтересована в поставках и дальнейшем обслуживании вооружения стране, которая предпочитает закупать вооружение у американцев.
Однако у нашей страны был свой козырь. Индию подталкивало к сделке опасение, что РФ может продать С-400 Пакистану через Китай, если контракт так и не будет подписан. Похожим образом Исламабад заполучил российские двигатели РД-33 для истребителей JF-17 пакистанских ВВС. Пакистан является для Индии самым главным и непримиримым соперником, а потому в Нью-Дели сделают все возможное и невозможное, чтобы Исламабаду "Триумфы" не достались.
Естественно, Вашингтон отговаривает Нью-Дели от покупки российских ракет. Ранее глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Уильям Торнберри предупредил, что поставки российских ЗРК Индии могут серьезно осложнить сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели в оборонной сфере.
С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности. Этот комплекс предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
В Крыму утонул самолет
Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина станет черной дырой мира
- "Как ездят, так и стреляют": Военный парад в Киеве обернулся конфузом
- Незалежную ждет катастрофа из-за отмены сообщения с РФ
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина