Стоимость зенитно-ракетных комплексов снизили для Индии

Первые российские зенитно-ракетные системы С-400 могут поступить в распоряжение Нью-Дели уже через два года. Москва торопит индийскую сторону с подписанием контракта и ради скорейшего оформления всех документов изъявила готовность снизить цены на "Триумфы". Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.



"Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания (по поводу цены)", – заявил чиновник в интервью РИА "Новости". При этом точных цифр он не назвал и не уточнил, насколько существенной была скидка от первоначальной стоимости поставок. В то же время Шугаев отметил, что уступки по цене были сделаны "не в ущерб себе".

Предполагается, что первый эшелон зенитных ракетных систем отправится в Индию в 2020 году. Но это произойдет лишь в том случае, если в ближайшие месяцы будут улажены все необходимые формальности. "Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны", – указал руководитель ФСВТС.

Договоренность о поставках Нью-Дели комплексов С-400 "Триумф" была достигнута на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в октябре 2016 года. В конце мая этого года стало известно, что стороны согласовали условия поставки ЗРК и подписали соответствующий меморандум о доверии.

По некоторым данным, стоимость вооружений изначально оценивалась в $6,5 миллиарда. Затем Россия была готова отдать пять дивизионов ЗРК за $6 млрд, а Индия была готова заплатить $5,5 миллиарда. На какой сумме в итоге сошлись стороны, неизвестно.

На первый взгляд, инициатива в этих долгих и сложных переговорах полностью была на стороне Индии. Нью-Дели теоретически мог запросить какую угодно скидку, ведь Москва была заинтересована в поставках и дальнейшем обслуживании вооружения стране, которая предпочитает закупать вооружение у американцев.

Однако у нашей страны был свой козырь. Индию подталкивало к сделке опасение, что РФ может продать С-400 Пакистану через Китай, если контракт так и не будет подписан. Похожим образом Исламабад заполучил российские двигатели РД-33 для истребителей JF-17 пакистанских ВВС. Пакистан является для Индии самым главным и непримиримым соперником, а потому в Нью-Дели сделают все возможное и невозможное, чтобы Исламабаду "Триумфы" не достались.

Естественно, Вашингтон отговаривает Нью-Дели от покупки российских ракет. Ранее глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Уильям Торнберри предупредил, что поставки российских ЗРК Индии могут серьезно осложнить сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели в оборонной сфере.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности. Этот комплекс предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.