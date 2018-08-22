Военным готовят "Суперармату"

На базе платформы хотят сделать тяжелый танк

В то время как в российскую аримю начали поступать долгожданные "Арматы", на "Уралвагонзаводе" (УВЗ) задумали "Суперармату" – тяжелый танк на базе новой платформы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ, новую машину планируется вооружить пушкой калибра 152 мм, как у "Гиацинт" и самоходки "Коалиция". Сегодняшняя Т-14 "Армата" вооружена классической 125-мм пушкой.

На "Уралвагонзаводе" уточнили, что технический задел для создания танка на платформе "Армата" с пушкой повышенной дульной энергии имеется, и теперь решение за Министерством обороны.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первые из заказанных ста "Армат" начали поступать в войска. При этом ранее он говорил, что армии не нужно большое количество Т-14, так как они слишком дорогие, и вполне можно обойтись модернизированными Т-72Б3.

СССР отказался от тяжелых танков еще в 60– е годы, когда наиболее эффективными были признаны средние машины, такие как Т-64. Они оказались более маневренными и не обрушивали мосты. Сказалась и экономия топлива. Вместе с тем, военные не отказались до конца от так называемого "танка прорыва", и по мнению экспертов, "Армата" с 152-мм пушкой могла бы стать именно такой машиной, наподобие ядерного танка "Объект 279".

Уже другой вопрос потянет ли проект бюджет Минобороны, который и из-за средней "Арматы" трещит по швам.



