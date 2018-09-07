Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Армата" стала "ракетным танком"

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Машину будут выпускать в "специальной версии"

Российский танк нового поколения Т-14 "Армата", который по заявлению замминистра обороны Борисова, уже начал поступать в войска, получил на вооружение новую управляемую ракету.

Заряжать ее будут в 152-миллиметровое орудие танка. А противостоять ракете не сможет ни одна существующая танковая защита в мире. Боеприпас способен пробить броню вдвое толще, чем у американского "Абрамса", то есть примерно метр.

По теме

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, новая ракета прошла испытания и официально включена в боекомплект 152-миллиметрового орудия. Правда, комплекс будет устанавливаться только на перспективные модификации с крупнокалиберными пушками. Пока же военные толком не получили "Арматы" с "классическими" пушками 125-го калибра. Когда мы увидим Т-14 с крупнокалиберным орудием, пока не ясно.

Кадр youtube.com

Но сама пушка 2А83 уже есть, как и ракета для нее. По данным источника, она использует технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М "Рефлекс-М". Как и на танках Т-64, Т-72, Т-80 или Т-90, выстрел производится из гладкоствольной пушки, а затем включается ракетный двигатель. Система наведения "Арматы" в автоматическом режиме берет цель на сопровождение, однако оператор может вмешаться и скорректировать полет ракеты.

Управление ракетами комплекса "Рефлекс-М" осуществлялось в полуавтоматическом режиме, и в этом отношении "Армата" шагнула вперед. Система наведения по лазерному лучу также усовершенствована – ракета летит к цели, несмотря на дымовую завесу и пыль.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Меркель встала на сторону России в Сирии

Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей