"Армата" стала "ракетным танком"

Машину будут выпускать в "специальной версии"

Российский танк нового поколения Т-14 "Армата", который по заявлению замминистра обороны Борисова, уже начал поступать в войска, получил на вооружение новую управляемую ракету.

Заряжать ее будут в 152-миллиметровое орудие танка. А противостоять ракете не сможет ни одна существующая танковая защита в мире. Боеприпас способен пробить броню вдвое толще, чем у американского "Абрамса", то есть примерно метр.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, новая ракета прошла испытания и официально включена в боекомплект 152-миллиметрового орудия. Правда, комплекс будет устанавливаться только на перспективные модификации с крупнокалиберными пушками. Пока же военные толком не получили "Арматы" с "классическими" пушками 125-го калибра. Когда мы увидим Т-14 с крупнокалиберным орудием, пока не ясно.

Но сама пушка 2А83 уже есть, как и ракета для нее. По данным источника, она использует технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М "Рефлекс-М". Как и на танках Т-64, Т-72, Т-80 или Т-90, выстрел производится из гладкоствольной пушки, а затем включается ракетный двигатель. Система наведения "Арматы" в автоматическом режиме берет цель на сопровождение, однако оператор может вмешаться и скорректировать полет ракеты.



Управление ракетами комплекса "Рефлекс-М" осуществлялось в полуавтоматическом режиме, и в этом отношении "Армата" шагнула вперед. Система наведения по лазерному лучу также усовершенствована – ракета летит к цели, несмотря на дымовую завесу и пыль.