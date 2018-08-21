"Армата" пошла в войска

Первую сотню машин передают армии

Долгожданный танк нового поколения "Армата", который военные, казалось бы, потеряли надежду увидеть вне учебных полигонов и Красной площади, наконец-то начали передавать армии.

По крайней мере, об этом в ходе международного форума "Армия-2018" заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, законтрактовано более ста образцов Т-14, причем машины уже начали поступать в войска.

"Машины на базе платформ "Армата", "Курганец", "Бумеранг", "Коалиция" на 15-20-30% превосходят своих "одноклассников", то есть аналогичные образцы зарубежных стран", – цитирует РИА "Новости" Борисова.

При этом ранее вице-премьер заявил, что это очень дорогие машины и сейчас нет необходимости оснащать войска большим количеством такой техники. Борисов недоумевал, зачем "наводнять "Арматами или "Бумерангами" все вооруженные силы, ведь танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке и его берут все.

Сколько именно машин уже передали военным, не сообщается. Но, по данным Ростеха, не менее 100 танков армия получит до 2020 г., поэтому, скорее всего, пока речь идет о небольшой партии.