Российских снайперов вооружат "самострелами"

Оружейники порадуют военных суперновинкой

В распоряжении Вооруженных сил РФ к концу этого года появится самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка с высокой кучностью стрельбы, которая не имеет аналогов в мире. Ее выведет на рынок компания Lobaev Arms.



По словам основателя и главного конструктора фирмы Владислава Лобаева, успешно пользоваться новой винтовкой смогут даже те солдаты, которые не могут похвастать точностью стрельбы. "За счет возможности произведения быстрого повторного выстрела самозарядная винтовка позволяет снизить требования к квалификации снайпера и сэкономить время и деньги на его подготовке", – отметил он в интервью РИА "Новости".

В современных условиях снайперам приходится стрелять быстро, точно и со значительного расстояния. Самозарядная винтовка поможет решить все три эти задачи.

"Одно дело стрелять на 800 м из СВД (снайперская винтовка Драгунова), другое – подавить огневую точку на дальности два километра. Чтобы на такой дистанции попасть в цель с первого выстрела, нужно все очень точно рассчитывать. Проще два-три раза выстрелить из "самозарядки", посмотреть, куда попали пули, и, в случае промаха, быстро скорректировать огонь", – отметил конструктор.

Перво-наперво Lobaev Arms начнет серийно выпускать винтовки в крупном калибре – 9,53×77 мм и 10,4×77 миллиметров. Они обеспечат эффективную прицельную стрельбу на дальность 2 км с высокой кучностью. В следующем году будет представлена "самозарядка" в классическом калибре 8,6×70 миллиметров.

Российские эксперты стоя аплодируют оружейной новинке. По их словам, высокоточного оружия такого класса в мире пока нет. К примеру, самая популярная в российской армии крупнокалиберная винтовка АСВК "Корд" имеет очень невысокую кучность в сравнении с разработкой Lobaev Arms. Она годится только для того, чтобы стрелять по крупным объектам – автомобилям, легким броневикам и вертолетам.

"Самозарядки" станут не единственной новинкой, которую оружейники собираются в скором времени вывести на рынок. По словам Лобаева, специалисты компании сейчас трудятся над созданием гиперзвуковой снайперской винтовки.

"Думаю, при определенной господдержке уже сейчас в состоянии за год создать снайперский патрон с начальной скоростью полета пули 2 тыс. м в секунду. Это уже гиперзвук", – отметил конструктор. Для сравнения, большинство современных снайперских винтовок имеет скорость полета пули не более 1,2 тыс. м/секунду.

Лобаев пояснил, что такие патроны нужны для высокоточного снайперского оружия. Они обеспечат новый уровень дальности и настильности прицельного огня. Такие патроны будут снаряжены уже не порохом, а детонирующими химическими веществами особого состава.