Вашингтон "задавит" российский флот эсминцами

На корабли поставят защиту от ракет РФ

В то время как российские моряки испытывают дефицит новых кораблей дальней морской зоны, считая фрегаты по пальцам и мечтая о "Лидере", США со своим военным бюджетом таких проблем не испытывают.

В ближайшие годы на верфях General Dynamics Bath Iron Works (GDBIW) в штате Мэн и Huntington Ingalls Industries (HII) в Виргинии построят сразу десять модернизированных эсминцев "Арли Берк".

Как сообщает специализированный портал "Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службы верфей, сумма контракта составляет 10 млрд долларов. GDBIW построит 4 корабля, HII – соответственно 6.

Это те самые эсминцы с "Томагавками", которые из Средиземного моря готовы в любой момент нанести удар по Сирии и во том числе российским военным объектам. Наведываются "Арли Берк" периодически и в Черное море, чем изрядно нервируют ВМФ РФ.

Но новые корабли будут несколько отличаться от предыдущих. На эсминцы "Арли Берк" модификации Flight III поставят новый радар AMDR для обнаружения противокорабельных ракет дальнего действия. Он должен заменить радары SPY, которые используются в системе "Иджис", установленной на всех эсминцах "Арли Берк".

По мнению военных экспертов, США хотят себя защитить от российских крылатых ракет "Оникс" и авиационных Х-35У, уже доказавших свою эффективность. Первой автоматически вооружаются новые многоцелевые подлодки и ракетные корабли ВМФ РФ. Вторая особенно хороша в сочетании с новым истребителем-бомбардировщиков Су-34.

Благодаря мощному заряду и точности, ракеты обеспокоили ВМС США. Тем более, Минобороны РФ в последнее время зачастило с учениями, во время которых истребители и бомбардировщики разносят корабли-мишени в щепки. Легко догадаться, какие это могли быть корабли.



Новые эсминцы Пентагон планирует получить уже в 2022 году. К этому времени российские моряки в лучшем случае получат три фрегата проекта 22350 и несколько – проекта 11356. Сейчас решается вопрос, сколько этих кораблей продадут Индии. О сроках постройки нового российского эсминца "Лидер" ничего не сообщается. Пока в составе ВМФ РФ осталась пара эсминцев проекта 956 "Сарыч" 80-х годов постройки.