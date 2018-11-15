Россия и Китай завладеют миром через Средиземноморье

Действия Москвы и Пекина пугают США

Положение США как главного мирового жандарма может сильно пошатнуться после того как Россия и Китай усилят свои сферы влияния в Средиземноморье.

По мнению морского летчика в отставке, военного аналитика Тони Чавеса, доступ к Средиземному морю означает доступ ко всему миру, так как здесь находится своеобразная точка пересечения экономических и стратегических интересов трех континентов.

Неслучайно Советский Союз и США как две сверхдержавы долго соревновались в этом регионе, пока Штаты окончательно не взяли верх в холодной войне. Но теперь ситуация изменилась.

Россия обозначила свой реванш – вывела Асада в победители и чуть ли не реанимировала легендарную Средиземноморскую эскадру, которая в свое время конкурировала с 6-м флотом ВМС США. Российские фрегаты и подлодки снова бороздят море, как это было в 1970-х. Более того, Москва планирует создать в Тартусе полноценную военно-морскую базу.

По мнению Чавеса, Россия инвестирует средства в активы в Греции, Египте, Алжире, на Кипре, чтобы в перспективе расширить свое военное присутствие и там. А по данным британской разведки, Москва готовит "сирийский сценарий" и в Ливии, где якобы тоже собирается поддержать "своих людей".

Китай пока действует осторожнее и только начал обозначать свои интересы в Средиземноморье. Так, в 2015 г. официальный Дамаск разрешил Пекину ввести 5 тысяч военных на свою территорию, после чего китайцы отправили в Сирию спецназ. Но этим Пекин фактически ограничился, предпочитая вести торговую войну с Вашингтоном, и в том числе на территории Европы. Например, еще летом Китай предлагал европейским партнерам вместе противостоять пошлинам США на сталь и алюминий.



Китай приобретает порты в Греции, Египте, Алжире, Турции и Израиле, что, по мнению Чавеса, угрожает интересам США в этих странах и Средиземноморском регионе вообще. Как и Иран, который "спонсирует на постоянной основе" ХАМАС и "Хезболлу" и дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке.

Отставной моряк уверен, что США следует постоянно держать в Средиземном море ударную группировку, регулярно проводить учения и использовать любые дипломатические и другие методы, чтобы перетянуть на свою сторону государства в этом регионе.







