Япония прощается с "Фантомами"

Место легендарных истребителей займут F-35

Воздушные силы самообороны Японии готовятся отправить в утиль F-4EJ Phantom, которые Токио производил с 1968 года. Самолет, который стал одним из символов войны во Вьетнаме, до сих пор находится на вооружении японцев.

В составе ВСС Японии три эскадрильи F-4EJ, всего более 70 истребителей, часть которых переоборудована в разведчики и учебно-боевые. К 2020 г. самолеты должны отправить на "пенсию". И в этой связи накануне устроили трогательное прощание с "Фантомом" во время воздушного шоу на авиабазе Хякури.

Истребители раскрасили в яркие цвета и написали на них "302-я эскадрилья. Последний 2019 год". На шоу приехали туристы и любители авиации со всего мира.

Всего в Японии на заводах Mitsubishi было произведено 135 "Фантомов". Они были копией американских, однако, разумеется, Пентагон не мог разрешить бывшему врагу производить точный аналог. Самолеты лишены навигационно-бомбардировочной подсистемы AN/AJB-7, а также возможности заправки в воздухе. Это было сделано для того, чтобы самолеты могли летать только над Японией и окрестностями и были не способны нанести урон американским авианосцам.

В 1980-х гг. самолет прошел модернизацию. F-4EJ вооружили противокорабельными ракетами и новыми бомбами; установили более легкий радар и новую авионику. Всего модернизировали около 100 самолетов, которые стали классифицировать как F-4EJ Kai.

Кроме того, японские летчики летают на F-15J и F-2, сделанных на базе F-16. Но F-35A и F-35B, которые Токио также планирует закупить, станут самым мощным усилением истребительного флота за десятилетия. По данным японской газеты Nikkei Asian Review, планируется закупка 140 машин на сумму не менее триллиона иен. Первые 42 самолетов Токио должен получить уже до 2023 года. Часть истребителей по традиции японцы соберут у себя.

Первый F-35 Токио получи еще в 2016 г., затем в 2017-м Mitsubishi Heavy Industries показала две машины, собранные в Японии.

Для России это не означает ничего хорошего, так как спор о Курилах вновь зашел в тупик. Токио по-прежнему расценивает Москву как потенциального противника, и этим умело пользуются США продавая японцам оружие и настраивая их против России. А 140 истребителей F-35, которые будут действовать в координации с авианосными группами США, – это очень грозная сила.