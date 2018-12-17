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F-X уничтожит военный бюджет США

Фото: flickr.com/Times Asi
Самолет поколения Next будет в три раза дороже F-35

Истребители пятого поколения оказались разорительными для военных бюджетов. Американцы были вынуждены отказаться от модернизации F-22 и дальнейших заказов на этот самолет и предпочли более дешевый F-35, а Россия до сих пор не может принять на вооружение даже маленькую партию Су-57, продолжая то испытывать двигатель второго этапа, но изобретая новое оружие, вроде компактного "Кинжала".

Но это все цветочки по сравнению с истребителем шестого поколения F-X, уверяет американское издание Defense News. По данным исследования бюджетного управления Конгресса США, самолет будет стоить порядка $300 млн, что в три раза больше, чем F-35A ($94 миллиона).

Истребитель F-X разрабатывается для концепции Penetrating Counter Air (PCA), которая предполагает использование беспилотников, которые будут ведомыми. С их помощью пилот F-X будет прорывать оборону ПРО противника, снижая риск быть сбитым до минимума.

В Конгрессе предположили, что ВВС США закупят более 400 F-X, чтобы заменить ими после 2030 г. F-15С/D и F-22. Астрономическая цена на новый истребитель объясняется наличием самых передовых технологий. Ожидается, что он превзойдет F-22 по таким показателям, как боевой радиус, боевая нагрузка, скрытность. Пока облик истребителя не определен на 100%.

Как ранее отмечал глава штаба ВВС США Дэйв Голдфайн, возможно руководство рассмотрит два или даже три варианта, как это было с F-22 и YF-23.

Фото: flickr.com/Praveer Sharma

Известно лишь, что на создание истребителя будущего в 2019 г. выделено $504 миллиона. А в будущем аппетиты ВВС только вырастут. В 2022 финансовом году расходы на боевую авиацию США должны составить $3,1 миллиарда. А к 2033 г. расходы вырастут до $26 миллиардов.

Львиную долю этих денег заберут истребители F-X, F-35 и новейшие стелс-бомбардировщики B-21, которые одновременно должны заменить легендарные B-2 и B-1 Lancer. Кроме того, ВВС США готовят замену знаменитым штурмовикам A-10 "Thunderbolt -II".

В бюджетном управлении Конгресса подчеркивают, что создание абсолютно нового самолета будет особенно дорогим. Но модернизация уже существующих моделей не может быть единственным выходом, так как в конечном итоге эти самолеты потребуют массу запчастей, производить которые будет еще не выгоднее.

В России также планируется создание истребителя шестого поколения. В ролике про Су-57 на телеканале "Звезда" мелькнул макет неизвестного самолета, и по мнению российских и зарубежных СМИ, это было сделано намеренно.

В 2016 г. бывший главком ВВС Владимир Михайлов заявлял, что российский истребитель шестого поколения поднимется в небо до 2025 года. Однако, судя по тому, как затянулось принятие на вооружение Су-57, в данный момент более реалистично выглядит тот же 2030 год.

Александр ИЛЬИН
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