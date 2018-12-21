Полет Ту-160 в Венесуэлу стал уникальным

Взволновавшие американцев учения названы особенными

Пара бомбардировщиков, которых Россия направила в латиноамериканскую страну, выполняли важную задачу. Во время учений самолеты произвели дозаправку в воздухе и приземлились в 20 км от Каракаса, на международном аэродроме "Майкетия".

Полет Ту-160 был уникальным во многом из-за его продолжительности над неспокойной Атлантикой, полагает командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Экипажу предстоял выбор оптимального маршрута, чтобы избежать опасных грозовых зон. При этом необходимо было постоянно держать под контролем количество топлива. Сложное задание выполнено мастерски, подчеркнул эксперт, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма летчиков.

"По прилете в Венесуэлу экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, а также в условиях южных широт", – рассказал эксперт в интервью "Красной звезде".

А нелицеприятное замечание в адрес Ту-160 как о "музейных экспонатах", которое позволил себе посол США в Колумбии Кевин Уитакер, как минимум непрофессиональное, уверен российский военный. По его мнению, оно "вызвано чувством зависти недоброжелателей" РФ.

"За всю историю авиации сверхзвуковому стратегическому ракетоносцу Ту-160 по скорости, предельной высоте полета и дальности нет аналогов во всем мире", – заявил Кобылаш, отметив, что не за горами то время, когда на вооружении нашей страны появится улучшенная версия российских бомбардировщиков – Ту-160М2.

"Проводимая модернизация продлит срок эксплуатации этих самолетов до 45-50 лет. На них будет установлена принципиально новая авионика кабины экипажа. Бортовые радиоэлектронные системы заменят на бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой. В состав комплекса войдут новые перспективные системы: инерциальные, астроинерциальные, спутниковые навигационные, радиотехнические ближней навигации, воздушных сигналов, а также бортовой комплекс обороны, комплекс радиоэлектронной борьбы", – заключил генерал-лейтенант.

Чуть больше недели назад военные самолеты были отправлены в сторону США, что всколыхнуло мировую общественность. Чересчур забеспокоились за океаном. Там сразу назвали учения "провокационными". Данный полет Ту-160 стал седьмым за последние три месяца, создав благодатную почву для домыслов. Так, американское издание Drive сообщило о готовящейся базе ВС РФ в Карибском море.