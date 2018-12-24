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Иранские F-14 дадут бой американским F-22

Фото: wikipedia.org
Технологический прогресс будет явно не стороне Тегерана

Наряду с Россией и Китаем Иран представляется одним из наиболее вероятных противников США в будущем конфликте. После того как Штаты вышли из ядерной сдели и вернули санкции, отношения между двумя странами стали еще хуже. Тегеран, как и раньше, активно развивает свою ракетную программу, помогает, по данным Израиля, ХАМАС, а также действующему президенту Сирии Башару Асаду.

А недавно иранцы взяли и модернизировали свои истребители американского производства F-14 Tomcat. Те самые, по которым так скучают в ВМС США, потому что только они могли достать советские Ту-22 и Ту-160 дальнобойными ракетами "воздух – воздух". Сейчас они сняты с вооружения и заменены на F/A-18 Superhornet. Последние более современные, но обладают меньшим радиусом.

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Иранцы F-14, разумеется, с вооружения не сняли, потому что менять, собственно, было не на что. Вместо этого на 20 истребителей поставили новую авионику, что буквально вернуло самолеты к жизни.

У Ирана есть еще. До Исламской революции 1979 г. Тегеран успел купил 80 истребителей F-14, а также 714 ракет AIM-54A малого радиуса с активной головкой самонаведения. Затем США прекратили поставки оружия, подвергнув Иран жестким санкциям.

Модернизация F-14 серьезно встревожила Запад, так как в США мгновенно осознали, что американским летчикам, возможно, придется иметь дело с "Томкэт", а заодно и с парой десятков советских МиГ-29, которые также числятся в составе в ВВС Исламской Республики.

По мнению The National Interest, у "древних" F-14, даже оснащенных относительно новой авионикой, шансов одолеть F-22 практически нет. "Двадцать второй", оснащенный AN/APG-77 с АФАР и ALR-94 засечет F-14 за несколько десятков километров. В это время пилот "четырнадцатого" даже не будет подозревать, что его обнаружили.

Фото: flickr.com/photos/praveersharma

После захвата цели пилот F-22 сможет использовать ракету AIM-120D AMRAAM с дальностью до 180 километров. Ее можно выпустить на скорости 1,5 Маха на высоте более 15 километров. Для иранского летчика это будет сюрприз.

Даже если F-14 каким-то образом окажется на расстоянии 300 – 400 м от F-22, у последнего есть AIM-9X Sidewinder и 20-мм пушка Vulcan.

На учениях Red Flag и Norhern Edge летчики "двадцать вторых" специально учатся сражаться в ближнем бою, используя преимущества стелс, и стабильно одерживают верх над истребителями четвертого поколения.

В ближнем бою F-22 также обладать подавляющим преимуществом. Истребитель настолько маневренный и устойчивый, что иранскому летчику просто не удастся захватить цель.

Александр ИЛЬИН
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