F-35 попал в список худших истребителей США

Самолеты бились о палубы и гробили летчиков десятками

Новейший американский истребитель F-35, который то смешивают с грязью, то называют лучшим в мире, тем не менее оказался в списке неудачников по версии The National Interest. Издание тут же оговаривается, что это не означает, что "тридцать пятый" плохой самолет. Просто он опоздал на годы, "сожрал" огромные деньги в бюджете и вряд ли оправдает когда-либо возложенные на него надежды.

Список открывает Bell P-59 Airacomet. Тот случай, когда США попытались создать свой первый реактивный истребитель по аналогии с британским Gloster Meteor и немецким Messerschmitt Me-262. Во время учебных боев с Lockheed P-38, P-47 и трофейными Mitsubishi Zero выяснилось, что американский реактивный самолет не только не превосходит конкурентов с обычными поршневыми двигателями, но и уступает им.

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Максимальная скорость P-59 оказалась 413 миль в час. Столько же, сколько у P-38. Зачем тогда нужен этот реактивный самолет?



Следующий в пятерке – палубник Vought F7U Cutlass с очень необычной схемой, которую летчики назвали "полубесхвостка". Еще самолет получил прозвище Gutless Cutlass, что можно перевести с английского как трусливая абордажная сабля. Двигатели J46-WE-8B оказались слабы и ненадежны, у самолета "хромала" гидравлика, и в результате Vought F7U Cutlass гробил летчиков пачками. Порядка четверти построенных самолетов разбились, погибло 4 летчика-испытателя и 21 пилот морской авиации США.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Эдвард Льюис признался журналу Smithsonian’s Air & Space Magazine, что подал в отставку, когда узнал, что его команда будет летать на Vought F7U Cutlass.



Еще один блин комом – очередной палубник F-11 Tiger. Двигатели Wright J65-W-14 были крайне надежны и практически сразу сжигали все топливо. Самолет еще "прославился" тем, что во время испытаний 20-миллиметровой пушки догнал свои же снаряды и был сбит, совершив таким образом, "истребительный суицид".

Convair F-102 Delta Dagger разрабатывали изначально как перехватчика, который должен был расправиться с "ордой" советских бомбардировщиков, прежде всего Ту-95. Самолет сделали с треугольным крылом, поставили на него мощный двигатель Pratt & Whitney J57-P-25 и ракетное вооружение.

Все было хорошо, пока самолет не полетел – перехватчик еле преодолел рубеж 1 Маха, максимально разогнавшись лишь до 1380 км/час. Сопротивление воздуха было слишком большим. Для перехватчика это был провал. Форму истребителя сравнивали то с бутылкой колы, то с фигурой Мэрилин Монро.

В результате самолет применялся как обычный истребитель, в том числе во Вьетнаме, где F-102 потрепали советские МиГ-21.



Наконец, F-35, по мнению NI, который, хоть и является неплохим самолетом, все равно не сможет заменить мощного F-22 в тревожное время усиления России и Китая. Несмотря на то что истребитель обладает стелс-технологиями и лучшим на сегодняшний день радаром, он недостаточно мощный, и летчик может рассчитывать лишь на то, что обнаружит противника первым. Пока эти шансы высокие, но в России и Китае не стоят на месте, и рано или поздно оборудуют свои самолеты аналогичными радарами и электроникой.