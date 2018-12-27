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Турция обещала на выдавать США секреты С-400

Фото: mil.ru
Но риск все равно остается - страны являются союзниками по НАТО

Анкара пообещала не допускать американских специалистов до российских комплексов С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с послом России в Анкаре Алексеем Ероховым.

"Наш министр заверил российского посла, что нет речи о том, что Турция предоставит США возможность для изучения систем ЗРК С-400", – цитирует РИА "Новости" свой источник в турецком МИДе.

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Ранее СМИ уже сообщали, что Турция намерена использовать С-400 отдельно от систем НАТО. Впрочем до этого поступала информация об обратном – якобы турки, для того, чтобы заполучить американские F-35, готовы допустить до российских ЗРК специалистов Пентагона. Но официальные власти Турции тут же заверили, что никакого "баш на баш" не будет: США не получат С-400, русские не получат F-35.

Тем не менее, нужно признать, что интерес американцев к С-400 огромен, так как именно на эти системы натаскивают летчиков малозаметных F-35 и F-22. Пока американские специалисты имели возможно протестировать не самые новые С-300. Но С-400 это уже другой комплекс. В первую очередь, США интересуют радары и сами противоракеты. Если Пентагон их подробно изучит, обойти российскую систему ПВО американцам станет проще. Пока нет открытых данных, поставила ли Россия Турции вместе с комплексами дальнобойные ракеты 40Н6 с дальностью до 400 км. Во многом именно они определяют преимущества С-400 перед другими системами.

Фото: pixabay.comНо даже если американцы не получат эту противоракету, они могут изучить на С-400 панорамный радар с защитой от помех или специальные средства борьбы со стелс-самолетами. Например, пассивные системы радиотехнической разведки "Вега/Орион" и "Автобаза-М". США интересует, может ли С-400 заcечь F-35 по двигателю, который в этом смысле считается слабым местом самолета.

Россию, в свою очередь, очень интересует радар F-35 AN-APG-81, который считается лучшим в мире, а также программное обеспечение самолета и его базы данных.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук с беседе со "Свободной прессой" предположил, что Турция не покажет США С-400, так как это будет нарушением контракта, и в дальнейшем турки российского оружия не получат.

Александр ИЛЬИН
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