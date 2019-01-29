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Су-27 стал грозой разведчиков США

Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: commons.wikimedia.org/Yevgeny Pashnin (CC BY-SA 3.0)
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Русский "Фланкер" наказывает "Посейдонов"

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, в котором российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8 "Посейдон". До этого "рандеву" с русским "Фланкером", причем тоже над Балтикой, не избежал более легкий "Гольфстрим" ВВС Швеции.

Су-27, несмотря на то что был разработан в 70-х годах прошлого века в ответ на американский F-15 Eagle, является одним из самых эксплуатируемых самолетов в российских ВКС наряду с Су-30.

На службе остается еще как минимум полсотни советских машин Су-27, не доведенных до уровня Су-27СМ и Су-27СМ3. Постепенно Минобороны модернизирует истребительный парк.

Но "Фланкер" остается основой российских ВКС. Надо ли говорить, что на основе этой машины создаются новые самолеты, включая широко рекламируемый Су-35С. "Двадцать седьмой" – поистине легендарный истребитель, который есть даже в американских эскадрильях, он изображает русских в учебных боях. К слову, в США относятся к Су-27, как и к МиГ-29, с большим уважением.

Александр ИЛЬИН
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