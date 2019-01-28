Над Балтийским морем перехватили американский самолет- разведчик

Су-27 смог остановить самолет США

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon над Балтийским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Представитель ведомства рассказал, что американский самолет-разведчик был уже в нейтральных водах Балтийского моря и приближался к Границе России.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", – приводит его слова ТАСС.

Су-27 успешно справился с задачей и вернулся на свой аэродром. Ранее, 24 января, вблизи наших границ заметили шведского шпиона. Самолет-разведчик Gulfstream кружился над нейтральными водами, но вот-вот готов был выйти за пределы. На его перехват отправился дежурный истребитель, который, отогнав потенциального нарушителя, вернулся на аэродром.

Подобные провокации с воздуха в последнее время – не редкость. США активно ведут разведку в Крыму, а машины НАТО периодически шпионят в Балтийском море.