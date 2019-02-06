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США поставят на конвейер запрещенное оружие

Фото: www.globallookpress.com
Разрыв договора о ракетах развяжет американцам руки

Соединенные Штаты продумали до мелочей свои действия после избавления от установленных в 1987 году лимитов. Они без промедлений начнут создавать запрещенные ракеты, предупредила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

Именно поэтому в США ждут с большим нетерпением, когда Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратит свое действие. Тогда будут сняты устаревшие оковы, и Вашингтон наконец-то приступит к разработке долгожданного оружия.

"Так что Министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем",

цитирует Томпсон ТАСС, которая заверила, что Белый дом намерен советоваться со своими союзниками на протяжении всех стадий выхода из соглашения о ракетах. "По мере необходимости" США будут связываться с Россией, "неспособностью соблюдать условия договора" которой привело к данному решению с заокеанской стороны.

"Сейчас наша цель – добиться его соблюдения со стороны России",

– отрезала замгоссекретаря.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что приостановит выполнение ДРСМД и запустит процедуру выхода из него. Чтобы спасти соглашение, России снова отвели полгода.

Мотивы американской стороны просты, как дважды два, – это создание нового оружия. Расторжением ДРСМД США развяжут себе руки, не сомневаются эксперты.

Американское заявление не осталось без ответа. РФ в свою очередь отказалась спасать ракетный договор. 

Ксения АНДРЕЕВА
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