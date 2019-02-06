США поставят на конвейер запрещенное оружие

Разрыв договора о ракетах развяжет американцам руки

Соединенные Штаты продумали до мелочей свои действия после избавления от установленных в 1987 году лимитов. Они без промедлений начнут создавать запрещенные ракеты, предупредила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

Именно поэтому в США ждут с большим нетерпением, когда Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратит свое действие. Тогда будут сняты устаревшие оковы, и Вашингтон наконец-то приступит к разработке долгожданного оружия.

"Так что Министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем",

– цитирует Томпсон ТАСС, которая заверила, что Белый дом намерен советоваться со своими союзниками на протяжении всех стадий выхода из соглашения о ракетах. "По мере необходимости" США будут связываться с Россией, "неспособностью соблюдать условия договора" которой привело к данному решению с заокеанской стороны.

"Сейчас наша цель – добиться его соблюдения со стороны России",

– отрезала замгоссекретаря.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что приостановит выполнение ДРСМД и запустит процедуру выхода из него. Чтобы спасти соглашение, России снова отвели полгода.

Мотивы американской стороны просты, как дважды два, – это создание нового оружия. Расторжением ДРСМД США развяжут себе руки, не сомневаются эксперты.

Американское заявление не осталось без ответа. РФ в свою очередь отказалась спасать ракетный договор.