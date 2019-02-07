Американцы прекрасно понимают, что Россия не будет разговаривать на "языке ультиматумов"

Вашингтон не в духе из-за планов Москвы, к реализации которых она приступит после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Речь идет о супероружии, разработку которого сейчас сдерживает соглашение.

За океаном всерьез обеспокоены, что оборонный комплекс РФ войдет в новую ракетно-ядерную эру. Так, в Пентагоне уверены, что к 2021 г. Россия "подтянет" по дальности существующее вооружение, пишет издание Defense News. Однако она сделает все, чтобы национальной безопасности ничто не угрожало, уточняют американские эксперты, подчеркивая, что Москва не понимает "язык ультиматумов", на котором разговаривают политики США.

В зоне пристального внимания Пентагона – доработка ракет "Калибр" из морского в наземный вариант, а также "Авангард" с его способностью поражать цель в любой точке планеты. Представители штаб-квартиры заокеанского Минобороны запаниковали и официально заявили, что разработка новых ракет не поможет уберечь ДРСМД, напоминает "Царьград". Между тем американцы сами начали данный диалог.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что приостановит выполнение ДРСМД и запустит процедуру выхода из него. Чтобы спасти соглашение, России снова отвели полгода. Мотивы американской стороны просты как дважды два – это создание нового оружия. Расторжением ДРСМД США развяжут себе руки, не сомневаются эксперты. Американское заявление не осталось без ответа. РФ, в свою очередь, отказалась спасать ракетный договор.

Подписав соглашение 1987 г., СССР уничтожил 1 тыс. 846 ракетных комплексов, США – 846.