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"Армата" поступит в армию в 2019 году

Фото: www.globallookpress.com
Новейший российский танк доработан

Вооруженные силы России в нынешнем году примут долгожданных 12 танков Т-14 "Армата" и четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Т-16. Источники в Минобороны отмечают, что серийные машины отличаются от ранее представленных публике опытных образцов.

"В основном доработки должны касаться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса и боекомплекта. Для танкового орудия должны будут разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории и ряд других",

рассказал "Известиям" главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как сообщили несколько собеседников газеты из министерства обороны, доработанная после испытаний бронетехника будет участвовать в Параде Победы.

Танк Т-14 "Армата" разработан корпорацией "Уралвагонзавод". Броня является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Впервые перед широкой публикой "Армата" появилась также на Параде Победы в 2015 году.

Николай КАЦАПОВ
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