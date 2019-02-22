Первая партия боевой помощи отправилась адресату

Спецназ и техника "кочует" из Северной в Южную Америку, заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон вооружает венесуэльскую оппозицию. Львиную долю боевой помощи ему продаст одна из стран Восточной Европы.

"Подготовка провокации ведется Вашингтоном, и делается это по всем правилам военной науки",

– цитирует Захарову РИА "Новости".

Она отметила, что не только США замешаны в этой истории, но и НАТО. В Европе кураторы волнений закупят пулеметы и гранатометы с переносными ЗРК.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании", – уточнила представитель МИД, рассказав также, что провокация не обходится без вмешательства Киева.

"К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие "Антонов",

– заверила российский дипломат, подчеркнув, что уже завтра, 23 февраля, в Венесуэле запланирована масштабная силовая акция по свержению легитимной власти. Подстрекателями смуты являются США.

Ранее, 23 января, на фоне массовых восстаний спикер парламента Венесуэлы Гуайдо самопровозгласил себя главой государства. Его решение получило отклик в США и ряде латиноамериканских стран. Россия официально выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы.