В США оценили модернизацию Су-30СМ

Истребитель может "подвинуть" Су-35С

Су-30 может стать самым боеспособным и массовым истребителем ВКС РФ благодаря системам, опробованных на Су-35С, а также продажам машины в Индию. Вырученные от экспорта деньги, а также использование боевого опыта в Сирии могут превратить самолет в новый "МиГ-21", который примут на вооружение целый ряд стран.

Речь идет о Су-30СМ, которые проходят модернизацию на Иркутском авиационном заводе. Сообщалось, что самолетам увеличат дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. А также вооружат новыми "высокоточными средствами поражения наземных и морских целей на дальности несколько сотен километров. Кроме того, истребитель получит двигатели от Су-35С АЛ-41Ф-1С, что фактически поставит его в один ряд с "тридцать пятым".

Как считают авторы The National Interest, воздушный конфликт в небе Кашмира может оказаться решающим. Если индийцы закупят новый Су-30СМ, а также решат обновить уже имеющийся флот, в России появится хорошая возможность модернизировать свои машины и произвести новые.

На данный момент у России более 100 Су-30СМ и 20 Су-30М2, в то время как у Индии – 250 Су-30МКИ. Получается, в два раза больше, чем у русских, однако Су-30МКИ разрабатывался в 90-х и устарел по сравнению с Су-30СМ и тем более, с новейшей версией.



Экспорт в Индию или модернизация Су-30МКИ может снизить стоимость истребителя, так как количество машин в заказе возрастет.



По мнению экспертов, от Нью-Дели действительно зависит многое. ВВС Индии планируют закупку 115 истребителей. Кроме Су-30СМ, рассматриваются МиГ-35, F/A-18E и новая версия F-16, которого в США величают не иначе как F-21. Также рассчитывают на контракт французы с "Рафалем" и шведы с Gripen E.