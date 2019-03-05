На смену Су-57 придет настоящий "монстр"

Истребитель шестого поколения вооружат лазерами и поставят принципиально новую РЛС

На Западе с уважением отнеслись к перспективным российским разработкам, которыми предполагается вооружить истребители шестого поколения, а возможно, даже Су-57. По мнению экспертов, опрошенных The National Interest, Россия идет в ногу со временем, чтобы успешно противостоять лучшим американским самолетам, однако отсутствие должного финансирования может помешать Москве воплотить идеи инженеров в жизнь.

Еще в прошлом году советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал ТАСС, что создан экспериментальный образец радиофотонного радара, который передает, принимает и обрабатывает сигнал.

По его словам, коэффициент полезного действия у этого радара составляет 60-70%, что практически в два раза больше, чем у обычной РЛС. Это означает, что самолеты противника будут обнаружены на больших расстояниях. При этом на фотонном передатчике можно будет получить сверхширокополосное излучение, которое на обычной РЛС физически невозможно. Таким образом, появится возможность увидеть изображение летящего самолета и даже определить его тип и модель.

С помощью радиофотонного радара теоретически можно засечь американские истребители F-22, F-35, а возможно, даже B-2.

Кроме радара, истребитель шестого поколения получит и принципиально новое оружие. В частности, лазерные системы, которые будут "сжигать" головки самонаведения ракет противника.



По мнению специалиста Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, у Кремля может не оказаться денег на эти проекты, но они вполне реальны и осуществимы в будущем. Уже другой вопрос, что пока применить их в авиации не способны даже США с их военным бюджетом.

Как полагает эксперт, компании специально рассказывают об этих разработках, чтобы привлечь больше финансирования. На данный момент неизвестно, сколько денег выделено на эти проекты в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годов. Скорее всего, пока Россия только моделирует облик истребителя шестого поколения, и с уверенностью говорить о реализации вышеперечисленных проектов пока рано. Пока не принят на вооружение истребитель пятого поколения Су-57.

Между тем, США активно работают над самолетами нового поколения, а относительно недавно проект своего перспективного истребителя засветили и европейцы.