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"Искандер" встревожил шведов

Фото: www.globallookpress.com
Военный потенциал России вызывает зарубежом чувство зависти и страха

Москва скрывает полный список характеристик оперативно-тактического комплекса, заявил эксперт по вопросам обороны Робин Хэггблум. Военная тайна сыграла с ней злую шутку, считает специалист. Недостающие параметры на Западе додумали, что и послужило причиной приписать России "нарушение" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такие предположения эксперт изложил в шведской газете Svenska Dagbladet, в материале под названием "Искандер" – это гораздо больше, чем баллистическая ракета". 

"Траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, ракета может маневрировать, но она не способна, например, подняться, если уже устремилась к земле",

пишет автор, намекая на недостающие сведения. По его словам, "Искандер", который уже стоит на вооружении российской армии,  держит в страхе все скандинавские страны.

"Устремляясь к земле, ракета достигает очень больших скоростей – 2-3 километра в секунду. Чтобы сбить ракету на такой скорости, нужна как можно более продвинутая система ПВО, расположенная очень близко к цели", – поясняет журналист, отметив при этом серьезное преимущество российского вооружения, до которого далеко таким странам, как Швеция и Финляндия. 

В начале февраля сообщалось, что "Искандер" будет модернизирован и оснащен новыми типами ракет. Не исключено, что это будут 9М729, за которые "зацепились" США, чтобы ликвидировать ракетное соглашение от 1987 года.

Ксения АНДРЕЕВА
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