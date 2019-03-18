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Российские истребители взяли курс на Африку

Фото: mil.ru
Египетские власти с замиранием сердца ждут московских "гостей"

Несколько десятков многофункциональных истребителей Су-35 в ближайшие годы пополнят состав Военно-воздушных сил Египта. Соответствующий договор заключили представители двух стран.

Соглашение готовилось в обстановке строжайшей секретности. Оно вступило в силу в конце 2018 г., но известно о нем стало только сейчас. Контракт подразумевает поставку более 20 самолетов, а также средств авиационного поражения к ним, сообщает "Коммерсантъ".

Источники в оборонной промышленности сообщили изданию, что сумма сделки составляет около $2 миллиардов. Начало поставок ожидается в 2020-2021 годах.

Су-35 вместе с поставляемыми Египту истребителями МиГ-29М/М2 должны значительно повысить боевой потенциал местных ВВС, отмечает издание. В последние годы Каир является одним из крупнейших покупателей широкого ассортимента российского вооружения и военной техники. Данная тенденция напрямую связана с приходом к власти в 2013 г. в результате военного путча президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси. За последние годы страны заключили соглашение на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 (на сумму около $2 млрд) и 46 боевых вертолетов Ка-52 (стоимостью свыше $1 млрд). Оба контракта сейчас находятся в стадии реализации.

Фото: www.globallookpress.com

В то же время для России исполнение контрактных обязательств будет сопряжено с определенными сложностями. С одной стороны, сделка "гарантирует загрузку мощностей производителя машины – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода – на несколько лет вперед".

В то же время, производственные возможности заводской линии позволяют предприятию без проблем изготовить в 2019–2020 годах еще около 20 таких машин для нужд российских воздушно-космических сил. Как, где и когда будут производиться боевые машины на экспорт, никто не знает.

Су-35 – многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет состоит на вооружении ВВС России. Его экспортная версия поставляется в Китай (контракт на продажу 24 самолетов заключен в 2016 г.). Кроме того, договор о поставках 11 самолетов подписан с Индонезией.

Сложности с продвижением машины на мировой рынок связаны с действием закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В рамках этого закона к Китаю за сделку по Су-35 впервые были применены так называемые вторичные санкции.

Андрей ФИЛАТОВ
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