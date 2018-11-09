Американские истребители победили российские "Сушки"

Угроза новых санкций Вашингтона в адрес Москвы может привести к срыву контракта на закупку российских самолетов Су-35 Джакартой. Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега.

Как сообщает сегодня портал Jane's, если США введут жесткие ограничительные меры, Джакарта вынуждена будет искать замену нашим крылатым боевым машинам. И наиболее подходящей альтернативой являются американские F-16, пишет издание.

По словам Самьеги, на решение Индонезии не будет играть особой роли даже тот факт, что контракт с Москвой уже подписан.

Индонезия подписала с Россией договор на поставку 11 многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 в феврале этого года всего через несколько месяцев после принятия в Штатах закона "О противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA)". Документ предлагает санкции в отношении российских оборонных клиентов в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 г. в Америке и "аннексию" Крыма.

Издание напоминает, что американское правительство вводило санкции в отношении Индонезии на протяжении большей части 1990-х годов до 2005-го из-за нарушений прав человека военными в Восточном Тиморе. Поэтому в Джакарте пытаются соблюсти сейчас некий баланс.

Между тем, буквально в прошлом месяце министр обороны страны Риамизарда Риачуду заявлял, что Индонезия не намерена отказываться от российских истребителей из-за давления Штатов. Он отмечал, что стороны приступили к реализации контракта, но Минобороны необходимо урегулировать кое-какие внутренние вопросы, связанные с оплатой. Министр подчеркивал, что индонезийские военные получат истребители "в ближайшее время".