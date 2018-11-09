Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Индонезия испугалась закупать у России Су-35 из-за санкций США

Фото:Марина Лысцева/ТАСС
Американские истребители победили российские "Сушки"

Угроза новых санкций Вашингтона в адрес Москвы может привести к срыву контракта на закупку российских самолетов Су-35 Джакартой. Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега.

Как сообщает сегодня портал Jane's, если США введут жесткие ограничительные меры, Джакарта вынуждена будет искать замену нашим крылатым боевым машинам. И наиболее подходящей альтернативой являются американские F-16, пишет издание.

По теме

По словам Самьеги, на решение Индонезии не будет играть особой роли даже тот факт, что контракт с Москвой уже подписан.

Индонезия подписала с Россией договор на поставку 11 многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 в феврале этого года всего через несколько месяцев после принятия в Штатах закона "О противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA)". Документ предлагает санкции в отношении российских оборонных клиентов в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 г. в Америке и "аннексию" Крыма.

Издание напоминает, что американское правительство вводило санкции в отношении Индонезии на протяжении большей части 1990-х годов до 2005-го из-за нарушений прав человека военными в Восточном Тиморе. Поэтому в Джакарте пытаются соблюсти сейчас некий баланс.

Между тем, буквально в прошлом месяце министр обороны страны Риамизарда Риачуду заявлял, что Индонезия не намерена отказываться от российских истребителей из-за давления Штатов. Он отмечал, что стороны приступили к реализации контракта, но Минобороны необходимо урегулировать кое-какие внутренние вопросы, связанные с оплатой. Министр подчеркивал, что индонезийские военные получат истребители "в ближайшее время".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей