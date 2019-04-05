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Киев назвал дату новой провокации против РФ

Фото: most.life
На помощь украинцам придет НАТО, но это случится лишь осенью

Силы Североатлантического альянса примут участие в очередной попытке Военно-морских сил Украины пройти через Керченский пролив. Операция назначена на конец этого года. Об этом журналистам сообщил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, многое будет зависеть от результатов президентских выборов и парламентских выборов и того курса, который выберет страна. Второй тур выборов главы государства назначен на 21 апреля. Выборы в Верховную раду пройдут 27 октября 2019 года. Это означает, что попытка прорваться под Крымским мостом в азовскую акваторию может быть предпринята в ноябре или декабре этого года.

"Идеальным выглядит тот вариант, что это будет совместная корабельная группа Украины и стран-членов НАТО. Это могло бы обеспечить проход наших кораблей в Азовское море. Во-вторых, это бы дало четкий сигнал Путину, что Запад настроен весьма решительно в плане отстаивания как своих интересов, так и интересов своих союзников",

приводит слова военного портал "Обозреватель".

Препятствием на пути к полноценной поддержке украинских ВМС со стороны сил НАТО являются "торгово-экономические и энергетические интересы" Германии и Франции, которые тесно повязаны с Россией. Тем не менее вопрос о предоставлении военной помощи Украине стоит в альянсе на повестке дня. Поэтому в скором будущем практическая помощь Незалежной все же возможна, отметил Богдан.

Фото: commons.wikimedia.org

"В краткосрочной перспективе нет, а в среднесрочной, где-то после парламентских выборов, когда мы четко подтвердим свой курс, то наши планы будут реализованы", – заключил генерал.

Официальные лица альянса в последнее время все чаще говорят о намерении усилить военное присутствие НАТО в Черном море. "Мы будем обсуждать, что мы можем еще сделать в Черном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения", – заявила на этой неделе постпред США при организации Кэй Бэйли Хатчисон.

В России негативно отреагировали на подобные заявления. "Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтрё в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе ", – отмечал председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Андрей ФИЛАТОВ
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