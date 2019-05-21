Су-30СМ привели в восторг западную прессу

Истребители становятся гордостью ВКС РФ

Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, полностью посвященное российскому "Фланкеру" Су-30СМ. Профессионально смонтированный ролик, по мнению журнала The National Interes, выгодно отличается от "сырых" короткометражек, которые распространяет Минобороны РФ.

В новом видео не просто показаны учения или какая-то фигура высшего пилотажа – в нем пилоты и Су-30СМ представляют собой единое целое, и после просмотра хочется самому летать на истребителях. При этом кавер Depeche Mode Personal Jesus отлично "ложится" на картинку передавая настроение полета.

По мнению NI, один такой ролик стоит десятка минутных видео, на которых самолет сбрасывает бомбу или заправляется в воздухе. Точно такие же снимают в США, когда хотят привлечь молодежь в ВВС.

По мнению NI, этот ролик создавался для аналогичных целей. Со времен распада СССР ВВС сильно пострадали от разрухи и нехватки финансирования. До сих пор "вырастить" опытного военного летчика остается одной из самых дорогостоящих задач, с которой в с 1990-х гг. справлялись не лучшим образом – кадров не хватает и сейчас. Многие уходят в гражданскую авиацию.

Потому модернизации недостаточно, и российские военные прибегают к, в общем-то, правильным методам, пытаясь привлечь молодежь в ВКС.

Су-30СМ – хороший выбор, так как наряду с Су-35С это лучший "Фланкер", который создала современная Россия. "Тридцатый" может стать самым боеспособным и массовым истребителем ВКС РФ благодаря системам, опробованных на Су-35С, и продажам машины в Индию.

В марте нынешнего года стало известно, что эти истребители проходят дальнейшую модернизацию. Су-30СМ увеличат дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, и вооружат новыми "высокоточными средствами поражения наземных и морских целей на дальности несколько сотен километров.



Кроме того, истребитель получит двигатели от Су-35С АЛ-41Ф-1С, что фактически поставит его в один ряд с "тридцать пятым". По примеру МиГ-35 новые "тридцатки" получат "умные" бомбы КАБ-500 с телевизионными головками само – поверхность".